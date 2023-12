Solo un’azienda su quattro aggiorna le linee guida

Relativamente ai contratti in noleggio a lungo termine, sei aziende su dieci non pongono limiti alla durata e alla percorrenza, mentre otto aziende su dieci prevedono norme di contenimento dei costi extra canone anche attraverso la partecipazione economica del driver. Per i danni di fine contratto la prassi è di addebitare i costi all’utilizzatore.

Il tema della sicurezza del driver alla guida è estremamente rilevante per le aziende. Una su due ha nella company car policy una sezione dedicata ad hoc. I contenuti che vertono sulla sicurezza stradale sono finalizzati alla sensibilizzazione del driver. Tuttavia, non sono sufficienti se non affiancati da corsi di guida (che però sono previsti sono dal 10% delle aziende) o da altre iniziative più efficaci. Nelle car policy è previsto che i modelli da scegliere debbano obbligatoriamente essere attrezzati con alcuni dispositivi ADAS come, ad esempio, il limitatore della velocità, la frenata automatica di emergenza e il mantenimento della corsia.

Non basta però stimolare la consapevolezza verso una guida più sicura. La stessa va anche monitorata. Cresce, in effetti, la consapevolezza dell’importanza di adottare servizi di connettività per l’analisi dello stile di guida. Tuttavia, solo il 37% li adotta mentre il 48% è propenso a farlo.

La necessità di rendere la flotta più sostenibile è un tema sempre più diffuso tra le aziende. Il 70% include nella car policy una o più alimentazioni elettrificate ed il 34% fissa un tetto alle emissioni di CO2. Solo il 15% mette in campo degli incentivi per la scelta del modello green. Inoltre, solo un’azienda su dieci utilizza la car policy come mezzo di diffusione di contenuti utili a sensibilizzare, informare e istruire i driver per un maggiore impegno sulle tematiche green.

