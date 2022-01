Soluzioni design per portare nel living e dentro casa auto che sono opere d’arte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come osservare uno squalo in una vasca di formaldeide, portare una bella macchina in uno spazio chiuso suscita una tensione particolare che costringe ad ammirarne la bellezza. Non dovrebbe trovarsi lì, e invece c'è e, così, la si studia. In movimento, è una forza dinamica carica di energia, ma quando è ferma e ben illuminata diventa un'opera d'arte. Sempre più collezionisti d'auto, infatti, vogliono celebrare la loro passione creando spazi in cui conciliare la comodità di un garage con l'estetica e il fascino di una galleria.

lo showroom JAGUAR progettato da Frank Lloyd Wright a Park Avenue, New York. (Foto Ezra Stoller/esto)

Lo scorso anno, è stato pubblicato il libro Carchitecture. Houses with Horsepower, con i testi a cura di Thijs Demeulemeester e Bert Voet e le fotografie di Thomas De Bruyne, che ripercorre i parallelismi storici tra le tendenze degli stili architettonici e il design delle automobili. Secondo gli autori, i due elementi si sono intersecati per la prima volta nello showroom Jaguar progettato da Frank Lloyd Wright a Park Avenue, New York. Nonostante Wright abbia posseduto oltre 80 vetture nel corso della sua vita, era solito affermare che “un'auto non è un cavallo, non ha bisogno di una stalla”, così preferì creare quello che lui stesso definì carport per i suoi clienti collezionisti. Il progetto per lo showroom Jaguar degli anni Cinquanta era stupendo, con una rampa elicoidale che anticipava il capolavoro di Wright, il Museo Guggenheim. Sebbene sia stato demolito nel 2013, quello storico edificio ha avuto un impatto maggiore di qualunque altro nel rapporto fra architettura e garage. La sua influenza si percepisce in edifici come Villa Gug ad Aalborg, Danimarca, progettata nel 2014 da Bjarke Ingels Group , con una rampa di calcestruzzo che crea un tutt'uno elegante e comunicante tra il box auto e l'abitazione principale.

Una ALFA ROMEO Tipo 33 Stradale in una fabbrica tessile riconvertita a Shenzhen, progetto di O-Office Architects. Foto da “Carchitecture”. (Foto Steffen Jahn)

Aston Martin ha lanciato il suo servizio Automotive Galleries and Lairs due anni fa. Il branding richiama intenzionalmente lo stile James Bond e l'architettura degli interni è in gran parte futuristica, cinematografica e scenografica alla Ken Adam. «Da qualche tempo stavamo creando spazi dedicati per i clienti residenti a New York e Miami, quindi offrire questo servizio è stata un'evoluzione naturale», racconta Marek Reichman, direttore creativo di Aston Martin. «Vediamo ogni macchina da noi prodotta nella sua componente scultorea, così quando progettiamo una galleria automobilistica vogliamo che queste opere d'arte rombanti siano presentate al meglio. Progettiamo la disposizione, scegliamo i materiali e l'illuminazione da abbinare all'estetica dell'auto e la collochiamo al cuore dell'esperienza. Prestiamo anche attenzione alla temperatura, all'umidità e al giusto equilibrio dei raggi Uv». Le vetture devono essere anche accessibili per il proprietario, che deve poterci salire comodamente. La soluzione è pensare a piattaforme girevoli, ascensori e rampe retraibili. Queste piccole gallerie d'arte sono spesso completate nell'arredamento dalla linea Formitalia di Aston Martin, dedicata alla casa, e arricchite da collezioni di libri o vini. La Sylvan Rock House , in fase di costruzione nel verde della Hudson Valley, nello stato di New York, è la prima residenza privata del marchio, realizzata in collaborazione con S3 Architecture , e composta da un salone al piano terra con finestre a tutta parete affacciate verso le macchine parcheggiate all'esterno, divise da una parete portabottiglie.

Un loft a Bruges progettato da Basil Architecture con una VOLKSWAGEN Karmann Ghia Type 14. Foto da “Carchitecture”. (Foto Yannick Milpas for At Home Publishers)

Progetti simili non sempre hanno bisogno di ampie residenze di campagna o di nuove costruzioni. Nel Regno Unito, Christopher Prain, dello studio londinese di interior design Christopher Chanond , di recente è stato contattato da un appassionato per creare uno spazio in cui esibire una Jaguar Le Mans a Knightsbridge, nel centro di Londra, all'interno di una tipica mews house. «Questo cliente possedeva già un garage», racconta Prain. «L'auto però era così bella che meritava di diventare parte dell'arredo. Così, per dividere lo spazio abitativo dal garage, ho utilizzato un vetro speciale che diventa trasparente grazie alla corrente elettrica». Basta premere un pulsante e dietro il vetro compare l'auto, che diventa parte degli interni domestici, incorniciata come un'opera d'arte. È una sorta di spazio hobby molto chic «surreale e inaspettato», continua Prain.

Una Tesla Roadster del 2008 in un ex capannone industriale dicarpenteria ad Arnhem, progetto dello Studio OxL. Foto da “Carchitecture”. (Foto Irene van Guin)

«Un'auto all'interno di un edificio crea un senso di prossimità bizzarro», spiega Lera Samovich, socia dello studio di architettura Fala Atelier a Porto. «È come se si trattasse di un arredo sovradimensionato». Lo studio è stato incaricato da un cliente di Lisbona di trasformare un garage in un'abitazione, conservando però un po' di posto per la macchina. La soluzione è stata quella di creare uno spazio aperto e luminoso, simile a una galleria, con pavimenti di cemento lucidi e finestre sul tetto. Nonostante sia collocata al piano terra, la sensazione è quella di trovarsi in una realtà che si espande, tipica dei loft, con la vettura che diventa un'opera d'arte a grandezza naturale. È una sorta di intelligente anarchia: «L'auto vìola la presunta vita domestica», aggiunge Ahmed Belkhodja, altro socio dell'atelier.