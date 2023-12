Soluzioni globali per spezzare la catena della permacrisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Più discutevamo delle sfide in atto e future, più ci ritrovavamo a cercare – e a trovare – modi realistici in cui i governi possono fare la differenza; in cui le organizzazioni internazionali possono intensificare il loro ruolo storico di guida dell’azione collettiva; e in cui, coinvolgendo e ricompattando la società civile e i settori pubblico e privato, potremmo realizzare grandi progressi». Viene descritta così nel prologo la genesi, durante il Covid, di Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World, di Gordon Brown, Mohamed A. El-Erian, Michael Spence con Reid Lidow, che contiene sia un’analisi incisiva e dettagliata delle crisi globali che si sono susseguite negli ultimi anni sia, soprattutto, come recita il titolo, un piano di soluzioni. Il titolo evocativo, «permacrisis», sintetizza efficacemente la realtà del recente passato in cui crisi multiple si alimentano a vicenda, creando un ciclo di difficoltà prolungate e interdipendenti. Tuttavia, come scrivono gli stessi autori, dalla permacrisis, proclamata dal dizionario Collins la parola dell’anno del 2022, si può uscire.

Gli autori, ciascuno portatore di una vastissima esperienza nei campi complementari della politica (Brown), della finanza (El-Erian) e dell’economia (Spence) contribuiscono con le loro diverse prospettive alla trattazione approfondita e al contempo comprensibile di questioni complesse come l’ascesa delle economie emergenti, il ruolo cruciale dell’innovazione tecnologica e scientifica a supporto della crescita, e l’importanza di uno sviluppo sostenibile che bilanci le necessità economiche con quelle ambientali e sociali.

Loading...

La prima parte del libro è dedicata a come ripensare i modelli di crescita alla luce delle grandi potenzialità dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie avanzate, capaci di rivoluzionare vari settori, ottimizzando i processi e potenzialmente incrementando l’efficienza e la produttività, che al contempo però richiedono grandi investimenti. Il libro è esplicito nel criticare le politiche monetarie delle banche centrali. La Federal Reserve colpevole di «analisi inadeguate, previsioni sbagliate, comunicazioni incoerenti, errori di regolamentazione e di vigilanza». Errori vengono riscontrati pure nella gestione della politica fiscale, il cui focus ha continuato ad essere la domanda mentre occorreva considerare anche gli effetti delle strozzature nell’offerta. La seconda parte, dedicata alla gestione dell’economia, ripercorre l’ascesa e il fragoroso crollo di FTX nonché le crisi bancarie della prima metà del 2023, Signature Bank, Silicon Valley Bank e First Republic Bank, più significative in termini di totale attivo rispetto alle 25 banche fallite nel 2008.

La terza parte è dedicata all’ordine globale e alla necessità di un coordinamento in un mondo che risulta oramai ineluttabilmente interconnesso.

Il libro esamina in modo semplice e chiaro questioni complesse come l’equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale, la necessità di innovazioni tecnologiche responsabili, e l’importanza di politiche inclusive che tengano conto delle crescenti disuguaglianze. Gli autori analizzano anche il ruolo cruciale delle istituzioni internazionali e delle partnership globali nella gestione delle crisi, evidenziando come soluzioni efficaci richiedano un impegno collettivo e una visione condivisa. Le soluzioni devono cominciare da nuovi modelli per la crescita, per la gestione dell’economia e per un rinnovato ordine globale. Tali soluzioni richiedono visione d’assieme e un approccio multidisciplinare per arrivare ad una globalizzazione ben gestita. Non bastano le ricette di politica fiscale o di politica monetaria da libro di testo e non solo perché nell’ultimo decennio le autorità hanno finito le munizioni. La lezione convincente che emerge dalla lettura del libro è che problemi globali necessitano di soluzioni globali fondate pragmaticamente nel bilanciamento tra l’autonomia auspicata a livello nazionale e la cooperazione di cui il mondo ha bisogno. Una strenna natalizia di sicuro successo, al momento disponibile solo nell’edizione in inglese. Per chi preferisce aspettare, la versione italiana sarà pubblicata nel 2024 da Egea, casa editrice dell’Università Bocconi.