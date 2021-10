Soluzioni innovative per non disperdere i talenti femminili

È certo che, al contrario, lo stile di leadership femminile, le competenze soft delle donne e anche quelle allenate grazie ai ruoli di cura che esse ricoprono rappresentano un potenziale enorme per loro stesse, ma anche per le aziende e per la società. Ma le manager non hanno dubbi: durante la carriera, viene loro chiesto di essere più “brave” degli uomini, ma meno competitive e ambiziose. Eppure le donne manager dichiarano di essere capaci di ottenere migliori risultati rispetto a quelli che avrebbe ottenuto un collega uomo. Qualcosa si muove, seppur lentamente, anche nella consapevolezza femminile.

Proprio nel tentativo di tracciare i lineamenti di un futuro caratterizzato dalla parità di genere, abbiamo condotto, in collaborazione con JobPricing, un’ampia ricerca con due chiavi di lettura: un’analisi del mercato del lavoro delle dirigenti per misurare il livello di gender equality attraverso informazioni relative alla carriera, alla collocazione in azienda, al livello di presenza nel board fino alle remunerazioni. E la raccolta delle percezioni delle donne manager che raccontano le proprie esperienze lavorative, le attitudini richieste oggi dal mondo del lavoro a una donna per differenziarsi rispetto a un collega, le discriminazioni che ancora esistono tra uomini e donne manager, gli ostacoli che hanno dovuto superare lungo il loro percorso e le eventuali agevolazioni delle quali hanno usufruito.

Se ne parla oggi durante l’evento “Women in charge. La nuova prospettiva per costruire una leadership femminile vincente nelle imprese”. È indispensabile e non più rinviabile unire il potere dei numeri a quello delle evidenze empiriche che le donne manager vivono ogni giorno sulla propria pelle. Riflessioni che ambiscono a essere una base per generare in noi tutti un mindset che porti a soluzioni innovative e pragmatiche, con la convinzione che maggiori sono la trasparenza e la conoscenza sul tema, più veloce sarà il cambiamento.