Soluzioni per l’ospitalità sempre più a trazione tecnologica

L’industria dell’ospitalità sta guadagnando una dimensione sempre più tecnologica e di design. L’innovazione si declina ora non solo grazie all’Internet delle cose (Iot) ma anche grazie al progressivo avvento dell’intelligenza artificiale. E si pone sempre più al servizio dell’igiene assoluta, dell’efficienza energetica, del taglio degli sprechi e della sostenibilità in generale.

Questa evoluzione è irrinunciabile per la crescita del variegato comparto. Lo scorso anno, il commercio mondiale di prodotti per l’ospitalità ha toccato i 178 miliardi di euro e le previsioni di ExportPlanning stimano in 200 miliardi il giro d’affari nel 2026, anche per effetto dei rincari sulla filiera. Il settore più importante è quello dell’arredo tavola, che vale 94 miliardi con un +35% sul 2019. Le soluzioni per la ristorazione professionale sfiorano i 75 miliardi con un +45% sul periodo pre-Covid. In leggera crescita anche il settore macchine da caffè e vending machine e quelle per la panificazione e pasticceria, due segmenti in cui made in Italy ha un ruolo di primo piano.

In Italia questa industria sta vivendo un momento particolarmente favorevole, soprattutto per quanto riguarda i consumi fuori casa. Tra il giugno 2022 e lo stesso mese del 2023 il valore dei consumi fuori casa, secondo le rilevazioni di Circana, è stato di 66,6 miliardi con un +14% sul periodo precedente. Un incremento legato al “revenge spending”, ovvero la spesa della rivalsa post-lockdown. In quei 12 mesi bar, ristoranti e altri locali pubblici hanno visto 14,9 miliardi di visite (+10%).

Sullo sfondo c’è la forza del made in Italy. Il primo trimestre 2023 è stato moderatamente positivo con un +4,5% tendenziale dei ricavi delle aziende, secondo le rilevazioni di Efcem Italia (European federation of catering equipment manufacturers), ma il secondo quarto ha visto un clima di incertezza con un lieve calo tendenziale di ordini e fatturati. L’Italia è il terzo produttore al mondo di attrezzature per la ristorazione dopo Cina e Germania e precede gli Usa. La federazione a Host 2023 organizza due seminari: il primo affronta il tema dell’etichettatura energetica ed eco design alla luce delle nuove norme europee mentre nel secondo di discuterà delle prospettive per le attrezzature professionali made in Italy.

«HostMilano (13-17 ottobre 2023) è la vetrina mondiale per questo settore dell’industria italiana composto da tante aziende, magari anche medie o piccole, che lavorano silenziose, ma che sono leader nel mondo per i loro comparti - sottolinea Simona Greco, direttrice manifestazioni Fiera Milano -. Il salone servirà ad aziende e buyer per testare il mercato, capire come cambia il mondo dei consumi fuori casa e per la formazione e l’aggiornamento di personale e prodotti, soprattutto in relazione all’innovazione tecnologica».