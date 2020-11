Soluzioni su misura nelle fonti rinnovabili L’azienda installa e assicura la manutenzione di pannelli fotovoltaici di Barbara Ganz

In un periodo particolare nel quale le aziende che si occupavano di fotovoltaico e rinnovabili subivano un tracollo economico legato al cambio dei parametri legati a detrazioni e incentivi, un team di esperti del settore decide di dare vita a una nuova realtà. Assitech nasce così, nel 2016, a Motta di Livenza (Treviso), con l’obiettivo di dare un servizio a tutti quei clienti che - a causa della chiusura delle aziende di riferimento - avevano bisogno di ritrovare un punto di riferimento sia per gli interventi di manutenzione agli impianti che per l’aspetto burocratico relativo alle pratiche Gse–Enea.

«Con il passare del tempo - spiega Riccardo Bizzaro, socio fondatore - ci siamo specializzati nelle migliorie agli impianti esistenti, così che nei casi dove siamo intervenuti la performance è migliorata. Abbiamo anche scelto, a differenza di altri nostri competitor, di sposare la filosofia di installare prodotti di brand riconosciuti a livello mondiale e siamo diventati partner di Tesla, Chaffoteaux, Viessmann e altri». Oggi Assitech - dieci dipendenti diretti, altrettantio commerciali e una cinquantina di tecnici che lavorano in squadre - opera in modo capillare in varie regioni del Centro e del Nord Italia; Veneto, Friuli VG, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Marche e Lazio. «Ci avvaliamo di un consulente energetico, realizziamo il progetto, fino alla fornitura e successiva installazione dell’impianto - sottolinea Bizzaro -. Ci assumiamo l’onere degli adempimenti burocratici connessi e agevoliamo l’investimento necessario mettendo a disposizione finanziamenti personalizzati».

In Assitech i processi aziendali sono oggetto di costantemente miglioramento nel tempo grazie a una valutazione continua e a controlli periodici di tutte le fasi operative, oltre che alla selezione accurata dei prodotti. «È un riconoscimento tangibile dello sforzo che la nostra azienda compie, giorno per giorno, nel percorso di miglioramento continuo. Inoltre, è per noi di primaria importanza tenere sotto controllo l’impatto ambientale derivante dalle nostre attività, un aspetto che riteniamo indispensabile, soprattutto per chi come noi si propone nel settore delle energie rinnovabili. La nostra attenzione si estende alla sicurezza con cui vengono svolte le diverse attività». I risultati danno ragione alla scelta di porsi come interlocutori e con una funzione di collegamento «fra i migliori prodotti delle grandi marche al cliente finale, offrendo un servizio di “chiavi in mano”. Siamo alternativi al mercato dei grandi numeri, caratterizzato generalmente da un ricarico considerevole per il compratore finale, e siamo in grado di offrire un sistema completo e certificato». E nonostante i fattori esterni e imprevedibili - prima il lockdown, ora la ripresa dell’epidemia - sull’onda dei bonus decisi a livello governativo l’azienda ha in portafoglio ordini per 5 milioni di nuovi impianti.