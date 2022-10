Somec acquista Lamp Arredo, crescita negli arredi metallici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Somec, attiva nel settore dell’ingegneria civile e navale, ha siglato un accordo preliminare vincolante per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Lamp Arredo, specializzata nell'ingegnerizzazione e lavorazione di arredi metallici ed elementi ornamentali.

Crescita negli arredi metallici

L’operazione sarà perfezionata dalla controllata diretta Mestieri, di cui Somec si riserva la nomina ad acquirente e cessionaria della partecipazione fino alla data del closing, prevista entro il 31 ottobre prossimo. Il prezzo provvisorio per l’acquisto della quota è pari a 1,7 milioni di euro, determinato in base all'Ebitda normalizzato dell'esercizio 2021 con applicazione di un moltiplicatore pari a 5 e potrà essere rettificato in ragione del valore della posizione finanziaria netta alla data del closing. Di conseguenza, l'effettivo cash out dipenderà dall'aggiustamento del prezzo, effettuato dopo il perferzionamento. Il restante 40% del capitale è vincolato a diritti di opzione put and call, esercitabili in due intervalli: per il 20% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e per l'ulteriore 20% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Maurizio Meneghini ed Andrea Rizzetto, soci di minoranza di Lamp Arredo, rimarranno nel Cda di Lamp Arredo. L’operazione sarà interamente finanziata attraverso linee di credito già a disposizione di Somec. L’ingresso di Lamp Arredo nel perimetro di Somec «consente di arricchire e accelerare la crescita di Mestieri, ampliando lo spettro delle maestrie italiane presenti in portafoglio», ha detto il presidente di Somec, Oscar Marchetto. Nell’esercizio 2021 Lamp Arredo ha registrato un valore della produzione di 6,3 milioni di euro con un Ebit e risultato netto di 0,4 milioni. Al 31 dicembre il patrimonio netto era di 0,9 milioni e la posizione finanziaria netta era negativa per 0,9 milioni.