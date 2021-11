Somec, il nuovo ordine da Rolex rafforza la guidance

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sfiora i 900 milioni di euro il backlog totale di Somec, realtà specializzata nella realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale. Una pipeline che conforta il gruppo sul ritorno alla crescita pre-Covid per la fine del 2021. Da inizio anno la società ha incamerato 197 milioni di euro di nuovi ordini: l’ultimo in ordine di tempo, ottenuto dalla controllata statunitense Fabbrica Llc, vale 45 milioni di dollari (è la seconda commesse più grande dalla costituzione...