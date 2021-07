Somministrazione, i forti limiti nella logistica penalizzano i lavoratori

Il principio enunciato dalla Cassazione (e accolto dall’Inl) è facilmente estendibile anche alla somministrazione a tempo indeterminato. Anche in questo caso, infatti, la legge si limita a demandare alle parti collettive l’eventuale determinazione di un limite quantitativo al numero di lavoratori a tempo indeterminato utilizzabili, diverso da quello di legge (20% dell’organico).

La disposizione contrattuale va invece ben oltre, arrogandosi, anche con riferimento a questa fattispecie contrattuale, un potere interdittivo che non ha. Ma anche di là di ogni questione circa la legittimità della clausola, viene da chiedersi, proprio alla luce dei fatti di cronaca di questi giorni, quale sia il senso di mantenere questo anacronistico divieto di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato.

In un settore in cui viene spesso denunciata la presenza di forme di lavoro irregolari (appalti di dubbia liceità, cooperative spurie che applicano condizioni di lavoro deteriori), la somministrazione (tanto più a tempo indeterminato) può costituire uno strumento, perfettamente legale e regolare, che coniuga flessibilità e condizioni di lavoro per legge non inferiori a quelle dei dipendenti diretti. Non resta che auspicare un ripensamento da parte dei contraenti collettivi che porti alla rimozione del divieto, come accaduto nel 2017 per il lavoro intermittente.