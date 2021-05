Somministrazione globale dei vaccini, il nodo cruciale di accordi e brevetti

Dopo un’iniziale incertezza, l’Amministrazione Biden negli Usa ha tolto il veto sulla proposta di imporre licenze obbligatorie alle case produttrici di vaccini originali approvati dagli organismi pubblici di controllo sanitario, ma restano almeno tre problemi all’orizzonte.

In primo luogo il citato accordo Trips e successivo Protocollo del 2005 mantengono il vincolo del “prevalente mercato domestico” per la distribuzione del vaccino da parte del Paese primo licenziatario, onde evitare abusi tramite “importazioni parallele” su altri mercati. Quindi per permettere veramente la diffusione globale dei vaccini servirebbe l’approvazione all’unanimità in sede Wto di un altro Protocollo applicativo dell’accordo che elimini questa clausola restrittiva. Il vaccino Astra Zeneca è prodotto in India al ritmo (aumentabile) di 2 milioni di dosi al giorno dal Serum Institute, ma il governo ha vietato l’export per dare priorità agli indiani, come negli Usa la FDA ha bloccato l’export del vaccino Astra Zeneca per dare priorità alla vaccinazione dei teenager.

In secondo luogo è stato sottolineato fin da subito che il principale ostacolo al trasferimento di capacità produttive dei vaccini anti-Covid in Paesi emergenti non è tanto la mancanza di mezzi finanziari, quanto la scarsità di risorse umane e di ambiente politico e culturale necessari per l’assimilazione di una tecnologia complessa. Come ricorda «The Economist» (15 maggio), nella logica delle “catene globali del valore” la produzione del vaccino Pfizer richiede l’accesso a 180 elementi intermedi anche sofisticati (tra cui filtri di purificazione, reagenti per i test, bio-reattori e altri input) forniti da 19 Paesi diversi. I vaccini mRNA sviluppati da Moderna e Pfizer sono prodotti biologici estremamente complessi.

In terzo luogo, guardando in avanti, occorre chiedersi senza infingimenti (Vincenzo De Nicolò, La Voce.info, 8 maggio): senza più diritti di monopolio brevettuale chi scoprirà e produrrà vaccini per la prossima pandemia? Al Summit di Oporto Macron ha proposto che gli europei si battano perché il vaccino sia un “bene pubblico mondiale”: ma bisogna pure che qualcuno lo produca! Tale interrogativo affiora anche nei timori espressi nell’aprile 2020 dall’allora US Trade Representative Robert E. Lighthizer nel suo Special 301 Report, che sospensioni anche temporanee dei brevetti Covid e importazioni parallele possano nel lungo periodo ledere gli interessi americani a difendere i diritti di proprietà intellettuale anche in campi diversi dove è in gioco la competitività degli Usa, proponendosi una Priority List di Paesi da monitorare (Cina, India, Indonesia, Cile e altri) per sollevare eventuali controversie in sede Wto, istituzione che a differenza da Trump oggi Biden non intende boicottare.

Bisogna dunque sperare nell’iniziativa internazionale COVAX (Covid-19 Global Vaccine Access Facility), avviata nel 2020 con un contributo Usa di 4 miliardi di dollari e guidata dalla Oms e dalla Commissione Europea, che punta a distribuire 1,8 miliardi di dosi ai Paesi a basso e medio reddito a carico dei Paesi ricchi. Purtroppo a marzo 2021 il progetto COVAX disponeva solo di un terzo dei fondi necessari. Senza COVAX ci sono poche speranze di vaccinare presto il quinto più vulnerabile dell’umanità.