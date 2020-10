Sondaggio su diecimila operai: «Lavorare in fabbrica oggi» Inchiesta realizzata da un gruppo di ricercatori negli stabilimenti Fca, Cnh e Marelli di Cristina Casadei

A distanza di 40 anni dalla marcia dei 40mila capi e quadri della Fiat che si svolse a Torino proprio il 14 ottobre 1980, la Cgil si interroga sul lavoro operaio oggi e lo fa attraverso un libro inchiesta che si regge sulle storie di 10mila operai che hanno risposto ai questionari costruiti e rielaborati dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e dalla fondazione Claudio Sabattini per raccontare cosa significa “Lavorare in fabbrica oggi”. Il volume raccoglie l'inchiesta realizzata da un gruppo di ricercatori non in una fabbrica qualunque, ma negli stabilimenti Fca, Cnh e Marelli.

È un lungo racconto di come sono cambiate le condizioni di lavoro mentre il gruppo è stato attraversato da cambiamenti organizzativi e societari. Non ancora finiti. Non solo. Il racconto attraversa infatti gli anni in cui Fca ha scelto di uscire dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei meccanici e ha scelto la via del contratto collettivo specifico, rompendo gli schemi passati delle relazioni industriali del gruppo e sposando il world class manufacturing e la metrica Ergo Uas. Dell'impatto di quelle scelte strategiche sul lavoro la Fiom ha scelto di far parlare i diretti interessati, gli operai. Il quadro che emerge da questa inchiesta che analizza le risposte di un campione molto vasto ma è pur sempre parziale, non è sempre a tinte rosee. Anzi. Ma lasciamo parlare direttamente il campione di 10mila lavoratori interrogati dai ricercatori della Cgil.

Il campione

La popolazione target è quella dei dipendenti con mansioni dirette e indirette di produzione che a fine 2017 era arrivata a 50mila addetti, mentre l'occupazione di Fca e Cnh arrivava a 77mila dipendenti. Nel vasto campione l'80% è di genere maschile, in linea con l'incidenza percentuale media. Le donne negli stabilimenti Fca sono concentrate nelle mansioni di linea (70%) e nelle attività di rifornimento (17%). I giovani, gli under 29 rappresentano appena il 5,8% dei rispondenti in Fca e il 2% in Cnh. La concentrazione maggiore, il 40% si ha nella fascia 40-49 anni. L'età media degli addetti è invece simile, circa 45 anni. In generale è emerso che la forza lavoro più giovane si trova al sud dove un lavoratore su quattro di quelli che hanno partecipato all'inchiesta ha meno di 40 anni. Per oltre il 90% i contratti sono a tempo indeterminato, il 4,4% ha un contratto sempre a tempo indeterminato secondo la normativa del Jobs act, mentre il 3% ha un contratto in somministrazione e lo 0,8% altre tipologie contrattuali. Molto diffuso è stato il ricorso alla cassa integrazione.

La ricerca si è svolta a cavallo tra 2017 e 2018 quando un terzo degli intervistati era destinatario degli ammortizzatori sociali, fossero contratti di solidarietà o cassa integrazione.

Come cambiano le condizioni di lavoro

Venendo al cuore dell'inchiesta e cioè ai cambiamenti nelle condizioni di lavoro negli ultimi anni, il 60% parla di un peggioramento. Soltanto il 12% parla invece di un miglioramento. La prevalenza di giudizi negativi è più alta tra gli addetti linea Fca e Cnh e tra i conduttori di impianti degli stabilimenti Fca. Tutte le altre mansioni si collocano sotto la media. Tra gli addetti ai rifornimenti, per esempio, è il 50% a parlare di peggioramento. I giudizi positivi sono invece più alti tra i team leader dove raggiungono il 22,5%. I giudizi più negativi si hanno negli stabilimenti più importanti sul piano della produzione dove la nuova metrica del lavoro, l'Ergo-Uas, insieme alla crescita dei volumi e delle saturazioni dei tempi di lavoro, ha finito per rendere più evidente l'aumento dei carichi di lavoro contestualmente alla riduzione delle pause, passate da 40 a 30 minuti, in particolare per gli addetti al montaggio.