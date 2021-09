Sondrio, spunta il comitato a difesa dell’autonomia

3' di lettura

La trasformazione in Spa di Banca Popolare di Sondrio è ormai all’orizzonte, visto che a fine anno scatterà l’obbligo imposto dalla riforma firmata dall’allora Governo Renzi. Ma in Valtellina c’è chi non vuole arrendersi del tutto a questo scenario. E così, alcuni soci capitanati dall’economista Marco Vitale sono pronti a ridare battaglia. L’ultimo atto volto a «garantire l’autonomia» della Banca Popolare di Sondrio è stato firmato così a fine agosto, con la nascita di un “Comitato per sostenere ...