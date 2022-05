Soneva Jani, Maldive

L'effetto “wow” in questo resort maldiviano costruito sull'isola di Medhufaru, è assicurato. Gli alloggi con tetto retrattile sono realizzati sopra la superficie del mare sono dotati di piscine a sfioro private e di acquascivoli che permettono di immergersi direttamente nell'oceano turchese sottostante. Una vacanza da sogno anche per famiglie, con tanto di cinema sull'acqua e osservatorio per osservare le stelle, per chi ama i trattamenti benessere da vivere nella sontuosa Spa e la buona cucina e gli amanti delle crociere al tramonto. Servono però oltre 3.350 dollari a persona.

