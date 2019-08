Sono 100 le Maserati realizzate in esclusiva per il Nord America

I fortunati che si sono trovati nei giorni sulla Costa Californiana in occasione del Monterey Car Week hanno potuto ordinare una delle 100 Maserati in edizione limitata, disponibili solo per il mercato nordamericano con interni in Pelletessuta, il materiale realizzato da Ermenegildo Zegna per le vetture del Tridente “model year 2020”. Cinquanta di queste sono berline Quattroporte e altrettanta cinquanta del suv Levante, le prime con carrozzeria metallizzata color Blu Sofisticato e interni in Pelletessuta Marrone, mentre le Levante S GranSport sono caratterizzate dalla carrozzeria tristrato color Bronzo ed esclusivi interni in Pelletessuta Nera con eleganti finiture in legno di Radica. Morbido, leggero e pregiato, Pelletessuta è un materiale che non solo dura a lungo nel tempo, ma aggiunge un ulteriore tocco di confort oltre che di bellezza agli interni di entrambe le due vetture.