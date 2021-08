Scuola, ancora senza dosi di vaccino 138mila tra insegnanti e personale, il 9,5%. Ecco dove sono Regione per Regione

Il dibattito sulla gratuità dei tamponi

I dati «testimoniano il senso di responsabilità del nostro settore per la ripresa di settembre. Anche da ragazze e ragazzi sta arrivando un segnale di fiducia. Andiamo avanti», ha scritto in un tweet il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Mentre si aspettano le sorti della piattaforma digitale che consentirà ai presidi un controllo rapido del personale in regola con il green pass, e continua a tenere banco il dibattito sulla gratuità dei tamponi necessari ai non vaccinati per ottenere il certificato verde.

«Quando a settembre mia figlia di 8 anni tornerà a scuola, mi aspetto che di fronte abbia una maestra brava e preparata. Io ho fatto la mia scelta, ma questo non mi dà titolo per imporre una scelta sulla pelle degli altri», ha detto Matteo Salvini intervenendo a una Festa del Carroccio . «La proposta della Lega è semplice: test salivare rapido, gratuito, a disposizione di tutti.

Maestra con Delta contagia metà classe, caso studio in Usa

Intanto un report dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie è rimbalzato sui media internazionali perché dimostrerebbe i rischi a cui si va incontro con una variante altamente trasmissibile in mancanza di precauzioni.

Un’insegnante non vaccinata in una scuola elementare della California ha infettato metà dei suoi studenti e 26 persone in totale dopo aver contratto la variante Delta. La maestra aveva frequentato la scuola (tra maggio e giugno) per due giorni nonostante mostrasse sintomi di Covid e, anche in questo arco temporale, nel leggere ad alta voce toglieva la mascherina.