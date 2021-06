Climatizzatori, record di vendite di modelli intelligenti e più green

5' di lettura

Sarà un anno record per i climatizzatori perché un giugno così rovente ha svuotato i negozi e impegnato gli installatori come mai era accaduto prima, ma già il 2020 e il primo trimestre 2021 erano stati positivi per le vendite. Nei primi tre mesi dell’anno, in pieno inverno, gli acquisti, secondo Assoclima, erano aumentati a due cifre:+23,7% a volume e +22,6% a valore per i condizionatori trasferibili, +22,4% a volume e +17,3% a valore per i monosplit, +15,5% a volume e +18,1% a valore per i sistemi multisplit, +11,4% a volume e +9,9% a valore per i miniVRF e VRF. Significa che una piccola parte dei vecchi, energivori e inquinanti apparecchi è stata sostituita; ma quanti di questi ne rimangono nelle nostre case?

Quanti sono i climatizzatori in Italia

Prima d’ora non si sapeva a quanto ammontasse il parco condizionatori installati nelle abitazioni italiane. Siamo ora in grado di rivelarlo per la prima volta e si tratta di un numero davvero impressionante oltre che preoccupante per la bolletta energetica nazionale e per l’ambiente: Hitachi Cooling & Heating Italia - in esclusiva per Real Estate - ha stimato che il parco complessivo italiano di impianti per la climatizzazione residenziale - installati e funzionanti è intorno ai 24 milioni di apparecchi, suddivisi tra monosplit, multisplit e monoblocco fissi.

Nel computo delle vendite annuali - sottolinea Hitachi - circa il 20% degli acquisti dovrebbe trattarsi di sostituzioni. Quei 24 milioni di apparecchi in funzione, e certamente all'origine dei recenti black-out, sono estremamente inquinanti e energivori. Con le numerose agevolazioni fiscali e cioè i “bonus” previsti per il 2021, lo sconto su acquisti di condizionatori a pompa di calore (quelli dei quali descriviamo qui di seguito, le caratteristiche), può andare da 50% a 65% della spesa totale. È dunque necessario cambiare il vecchio condizionatore perché conviene, per la salute, la bolletta e il bene del pianeta. Ecco quali sono le prestazioni e i vantaggi dei nuovi apparecchi.

Ci vedono, ci seguono, ci ascoltano

I sensori speciali e l’Intelligenza Artificiale di alcuni modelli ci seguono, ci vedono, ci sentono e addirittura ci...contano in modo da funzionare solo se occorre e solo con consumi estremamente ridotti. Vi spostate? Il sensore vi segue, vi vede e dirige il soffio fresco verso di voi, anche se siete in movimento spegnete la luce? Vi dà la buonanotte abbassando il rumore e evitando bruschi cambiamenti di temperatura. Entrano gli amici per la cena? Conta i presenti e subito aumenta l'erogazione dell'aria fresca. I climatizzatori di Hitachi, i Dodai FreshWash: sempre connessi, sanno, con la geolocalizzazione, dove siamo e si attivano o si spengono quando siamo nel raggio di 500 metri in uscita e di 10 Km in arrivo. In più sono capaci di autopulirsi per un'igiene assoluta, adatta a chi ha gravi problemi respiratori e necessari d'ora in avanti per difendere la nostra salute.

I climatizzatori-depuratori per tutto l’anno

Scegliere un climatizzatore ad alta efficienza non basta più; dopo la pandemia che ci ha chiuso in casa per mesi occorre qualcosa di più: comprare un climatizzatore-depuratore che, tra l’altro, serve tutto l’anno. Offre infatti un corretto e profondo trattamento professionale dell’aria di casa, in base alle esigenze di ciascuno, alle stagioni, ai disturbi (le allergie per esempio) alle ore della giornata. E può scaldare con la pompa di calore. E, rispetto ai condizionatori tradizionali e di bassa qualità, è personalizzabile.