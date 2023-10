Sono 2.700 i brand espositori del Ttg TravelExperience, la più importante manifestazione B2B del settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercoledì inizia la 60esima edizione del Ttg TravelExperience di Italian Exhibition Group, la più importante manifestazione B2B in Italia dedicata al turismo che anno dopo anno coinvolge sempre più la filiera del turismo organizzato e la contract community. Tra le novità c’è InOut, il nuovo format per il contract, che riunisce Sia Hospitality Design, Sun Beach&Outdoor Style, Superfaces e che comprende anche la novità Greenscape. Presenti 2.700 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% dall’Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo, anche grazie al programma di incoming di Agenzia Ice e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Nei tre giorni sono stati organizzati oltre 200 eventi distribuiti in nove arene con più di 250 speaker: si discuterà di nuova economia del turismo alla bioetica, dal cambiamento climatico, alla transizione sociale. Il quartiere fieristico di IEG presenterà al mercato il meglio del prodotto turistico Italia, con tutte le 20 Regioni e con oltre 55 destinazioni estere, confermandosi la manifestazione di riferimento per l’outgoing italiano. Per la prima volta, per i buyer stranieri presenti in fiera sarà inoltre possibile incontrare anche una selezione di destinazioni internazionali. Alla cerimonia d’apertura sarà presente la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

In anteprima l'Osservatorio Travel Innovation, curato dalla School of Management del Politecnico di Milano, con i dati più recenti riguardanti i comportamenti d'acquisto online dei viaggiatori travel e leisure. E ancora, l'inedita ricerca CNR-ISMed sull'influenza del food nella costruzione dell'immagine delle destinazioni dell'area mediterranea. I dati di Confcommercio che, in vista del 2024 Anno delle Radici Italiane, presenteranno la profilazione dei viaggiatori alla ricerca del luogo di origine dei propri avi.