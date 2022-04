Sono 30mila le varietà vegetali protette dall’Agenzia europea

Non solo sementi, la nuovo varietà può essere un fiore, un albero o la vite. Spesso è frutto di incroci e selezioni avvenute anche con l’assistenza dei laboratori, ma non si parla di organismi geneticamente modificati, di fatto vietati in Europa mentre tutto il mondo della ricerca attende il via libera alle nuove biotecnologie, che scontano un vuoto normativo che ha costretto la Corte di giustizia Ue a estendere i divieti previsti per gli Ogm alle nuove tecniche di evoluzione assistita. Con danni a tutto il sistema della ricerca, soprattutto in Italia, un tempo all’avanguardia in questo settore in particolare su cereali e orticole.

«Non vedo come si possa pensare di attuare le nuove strategie europee sulla sostenibilità dell’agricoltura previste dal Geen Deal senza l’utilizzo delle nuove biotecnologie. È impensabile ottenere questi risultati senza l’innovazione – sottolinea Mattina –. In Italia abbiamo perso una leadership storica nell’innovazione varietale, che ora viene soprattutto dalla Francia». La protezione non riguarda le varietà antiche che qualsiasi agricoltore può utilizzare apertamente.

«Ma un agricoltore che ha bisogno di mettere a reddito la sua produzione ha la necessità di varietà performanti in grado di garantire una buona resa. Quello che è importante – dice Mattina – è dare alternative ai produttori, si può discutere come implementare politiche più eque ma senza demonizzare il sistema di protezione delle privative pensando di lasciare tutto libero, perché altrimenti chi la paga la ricerca, che è privata? In Italia le Università di Udine e Bologna sono le uniche dove si fa ricerca pubblica, non ricerca di base pura scollegata dall’industria. Udine è pioniera nello sviluppo di varietà ibride di vite che non richiedono uso di pesticidi (in un settore dove è generalmente molto alto) che ora sono protette dal Cpvo. Questo segna un cambiamento di mentalità importantissimo: il fatto che un’Università comprenda che la ricerca va protetta con le privative industriali e che queste possono ridare alle stesse Università risorse da reinvestire in ricerca. Nel caso di Udine i proventi delle royalties delle circa 20 varietà di vite protette sono la principali fonte di introito».