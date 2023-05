Sono più produttive le aziende che offrono assistenza all'infanzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Meno assenze, più lealtà nei confronti della propria azienda, più produttività in generale. È quanto promette il "Child care toolkit", una sorta di cassetta degli attrezzi per l’assistenza dei bambini, messo a punto da "The Best place for working parents", una rete statunitense, in espansione, di leader aziendali che vogliono dimostrare come un ambiente family-friendly sia anche business friendly, cioè aiuti il conto economico delle imprese.

Investire nell’infanzia

Di fronte a mamme e papà che si affannano a essere sempre presenti e impeccabili sia al lavoro sia a casa, con esiti non sempre ottimali, la ricerca propone una serie di strumenti; orari di lavoro flessibili; congedi familiari retribuiti; sussidi per l'assistenza all'infanzia; creazione di gruppi di genitori per restare connessi con quanti in azienda stanno affrontando gli stessi problemi; rimborso ai dipendenti del costo dell'assistenza quando un bambino è malato o un centro per l'infanzia, tipo asili nido o scuole, resta chiuso.

Complice il Covid, con i conseguenti confinamenti in casa, la sensibilità sul tema della conciliazione vita-lavoro e in particolare sul bilanciamento tra cura dei figli e professione, è cresciuta. Oggi, dice lo studio realizzato in collaborazione con Early Matters Greater Austin (Emga),l’82% dei genitori (83% delle mamme e 81% dei papà) sostengono che i benefit aziendali in ambito familiare costituiscono un fattore importante per decidere se restare o meno nel proprio posto di lavoro. E l’83% dei Millennials, generazione che dimostra di essere meno attaccata al posto fisso e più pronta alla flessibilità delle precedenti, arriverebbe a lasciare senza mezzi termini il proprio lavoro in assenza di aiuti in ambito familiare.

Le richieste dei dipendenti

La problematica è emersa anche a livello aziendale tanto che, in un sondaggio del 2022, condotto su 501 professionisti delle risorse umane, il 58% degli intervistati ha affermato di ricevere dai dipendenti richieste di sussidi per l’assistenza all’infanzia. Ecco perché il 57% di loro prevede di dare priorità proprio a questa tematica.

I riflessi dell’attenzione all’assistenza dei figli si notano guardando ai risvolti economici. Ad esempio, nelle società dove esistono i sussidi, in forma diretta o indiretta, per la cura dei figli, le assenze dei dipendenti diminuiscono del 30% e il turnover al lavoro scende di circa il 60 per cento. Sovvenzionando l'assistenza ai bambini quando, sono malati, altro strumento suggerito dal toolkit, una media impresa con 250 dipendenti può risparmiare 75mila dollari l'anno in tempo di lavoro non perduto. In assenza di questo aiuto, per assicurarsi che i propri figli fossero accuditi, il 67% dei genitori ha dichiarato di aver utilizzato un giorno di malattia, il 56% è arrivato in ritardo al lavoro e il 39% ha preso un giorno di ferie.