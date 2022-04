Sono le politiche migratorie che alimentano il nesso tra stranieri e criminalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le immagini che ci arrivano tutti i giorni da Mariupol, Kharkiv e le altre città devastate dai bombardamenti russi hanno generato un’ondata di solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Non è difficile immaginare che alla solidarietà potrebbe sostituirsi, nei prossimi mesi, una crescente diffidenza – e in alcuni casi una vera a propria ostilità – nei confronti dei profughi in arrivo verso il nostro Paese. L’abbiamo già visto succedere in occasione di altri sanguinosi conflitti: Balcani, Primavere arabe, Siria, Iraq, Afghanistan, Eritrea e altri ancora.

Sulla base di un sondaggio condotto da YouGov in dieci Paesi europei nel Dicembre 2021 (solo due mesi prima dell’inizio del conflitto in Ucraina), l’immigrazione nel nostro Paese è ritenuta «eccessiva» dal 77% degli italiani – una quota superiore a quella registrata in tutti gli altri Paesi, alcuni dei quali ospitano un numero molto maggiore di immigrati stranieri. Il motivo principale di tale opposizione è la convinzione che l’immigrazione aumenti la criminalità: lo crede la metà degli intervistati, mentre solo uno su cinque è preoccupato delle sue ricadute sulle finanze pubbliche e non più di uno su dieci teme i suoi impatti su occupazione e stipendi. L’equazione immigrazione = criminalità è peraltro condivisa da una larga quota degli intervistati negli altri Paesi al di fuori dell’Italia. È quindi importante confrontare queste percezioni, così diffuse,

con la realtà dei dati.

Negli ultimi tre decenni il numero di immigrati in Italia è aumentato di 8 volte, da 625 mila a 5 milioni. Durante lo stesso periodo, il tasso di omicidi è diminuito dell’80%, da 2,5 a 0,5 ogni 100mila abitanti – uno tra i più bassi del pianeta, metà di quello della Germania e un terzo di quello della Svezia. Altri reati per i quali abbiamo dati certi, per esempio furti d’auto e rapine, mostrano diminuzioni altrettanto marcate.

L’immigrazione non sembra dunque associata a un sistematico aumento dei crimini. Diversi rapporti del ministero dell’Interno confermano che il tasso di delinquenza degli stranieri regolari è sostanzialmente identico a quello dei cittadini italiani. Tuttavia, il quadro cambia radicalmente quando ci concentriamo sugli immigrati irregolari, che costituiscono una quota minoritaria degli stranieri presenti sul territorio (tra il 10 e il 20%, a seconda delle stime), ma rappresentano più dei due terzi degli stranieri arrestati per reati gravi.

IMMIGRAZIONE E OMICIDI IN ITALIA

La relazione tra immigrazione e criminalità, così come le implicazioni che ne discendono per le politiche migratorie, dipendono dunque in modo cruciale dall’effetto dello status legale. Quest’ultimo consente l’accesso al mercato del lavoro e all’assistenza pubblica, favorendo percorsi di piena integrazione nel nostro Paese. L’assenza di tali opportunità spinge i cittadini stranieri verso il mercato del lavoro nero e, in alcuni casi, tra le braccia della criminalità organizzata. Ulteriori analisi che abbiamo condotto su dati forniti dal ministero dell’Interno e dal ministero della Giustizia confermano che la probabilità di commettere reati gravi si dimezza a seguito della concessione del permesso di soggiorno.