«Sono stati 54 anni sempre insieme». L’addio di Prodi alla moglie Flavia Franzoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Flavia mi ha sorriso per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi, dopo due giorni di pura felicità, con la compagnia dei nostri cari amici. Sono stati 54 anni sempre insieme, in tanti momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia e come dice la preghiera, in tutti i giorni della nostra vita». È il ricordo più intimo nel giorno dei funerali di Flavia Franzoni, sposata Prodi. Le parole arrivano dal marito, Romano Prodi, al termine del funerale della moglie celebrato dal cardinale Matteo Zuppi nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. «Ai 54 anni - ha aggiunto - vorrei aggiungere anche i due anni di corteggiamento, anche un po' di più. Mai mi sono pentito di aver tanto insistito».

«Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perfino le calligrafie, stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L'amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l'anima. È un legame abbondantemente d'oro che ha legato Flavia a Romano, dove si confonde la metà dell'uno alla metà dell'altro. Dove lo sguardo li univa tanto da sembrare che non ci fosse, ma c'era». Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in un passaggio dell'omelia. L’arcivescovo di Bologna ha anche ricordato l’impegno di Flavia Franzoni dalla parte degli ultimi. «È giusto ricordare - ha detto Zuppi - come con Achille Ardigò e tanti altri, scelse una branca della sociologia vicina alla marginalità, che per certi versi verifica e corregge le decisioni anche degli effetti degli economisti: certi tagli alla spesa ad esempio con conseguenze spesso lasciate ai più fragili o a chi viene dopo».

In segno di cordoglio sono arrivate due corone di fiori, una da parte della premier Giorgia Meloni e l’altra del ministro degli Interni Matteo Piantedosi. A rappresentare il governo la ministra dell’Università Annamaria Bernini e il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. «È una persona sicuramente importante che ha vissuto a fiancodi una persona che ha dato alle istituzioni italiane molto e credo che sia doveroso stringersi attorno alla famiglia per questo commiato», ha detto Bignami.

Loading...

A inviare le condoglianze al professore anche Papa Francesco con un messaggio scritto di suo pugno: «La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore», ha scritto Bergoglio. Tante le personalità che hanno partecipato ai funerali: tra queste l'imprenditore e ex presidente di Confindustria, Luigi Abete, e l'imprenditrice Anna Maria Artoni, Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Valsoia, la presidente della fondazione del Monte, Giusella Finocchiaro, l'ex rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. Nel corso della mattinata sono arrivati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in monte anche l'ex leader del Pd, Walter Veltroni, accompagnato dal banchiere Mario Moretti e Alessandro Profumo. Presenti anche gli ex ministri Giovanna Melandri, Piero Fassino, Pierluigi Bersani, Patrizio Bianchi, Giulio Santagata, Pierluigi Castagnetti, che ha elogiato Flavia Prodi ricordandola come «una signora normale» e ha ricordato l'episodio in cui la moglie dell'ex premier «è entrata a Palazzo Chigi con le borse della spesa, che non dimenticherà nessuno». Presenti anche Mario Monti e Massimo D'Alema, che ha parlato di «sgomento per una scomparsa cosi repentina di una persona che ha rappresentato, al di là del suo rapporto con Romano, un riferimento per la comunità: ha vissuto tutto il suo impegno, la sua fede religiosa, il suo impegno civile a servizio degli altri». E la segretaria del Pd Elly Schlein, che già ieri era andata a portare le condoglianze a casa Prodi.