Sony, Italia laboratorio per l’industria del cinema

«Dobbiamo fare un accordo e vogliamo fare un accordo». Tony Vinciquerra, presidente e ceo di Sony Pictures Entertainment, arriva a Trieste come guest star dell'Audio-Visual Producers Summit (Avp) insieme a Tarak Ben Ammar che, con la sua Eagle Pictures, ha siglato un accordo per la distribuzione esclusiva di tutti i film Sony in Italia e per la coproduzione, al momento, di sei titoli da realizzare nei prossimi due anni. «È un’operazione importantissima. L’Italia è il primo Paese in cui Sony ha deciso...