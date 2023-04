Sony, profitti ai massimi grazie ai chip e alle vendite record di PlayStation 5

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entrate operative annuali record, per Sony, che ha messo il turbo grazia alla disponibilità (molto attesa) di PlayStation 5. Proprio le vendite di console hanno raggiunto il loro record annuale finanziario, nella storia della casa giapponese. I numeri pubblicati dalla società dicono che nel trimestre chiuso a marzo, le entrate sono state pari a 3,06 trilioni di yen giapponesi (22,7 miliardi di dollari) rispetto ai 2,92 trilioni di yen previsti, per un aumento del 35% su base annua. Relativamente all'utile operativo, invece, è stato pari a 128,5 miliardi di yen giapponesi rispetto ai 124,34 miliardi attesi, per un calo del 7% su base annua.



A far volare i conti ci ha pensato, come detto, PlayStation 5. La console più attesa dai fan della casa giapponese, era stata annunciata a fine 2020, ma la sua distribuzione è andata al rilento a causa delle difficoltà con cui ha dovuto fare i conti la produzione di dispositivi elettronici. Ma ora che la produzione si è allineata alla domanda, la console ha bruciato ogni record, superando anche le vendite di PS4 nello stesso periodo.



Sony ha dichiarato di aver venduto 19,1 milioni di console PlayStation 5 nell’anno finanziario, superando la propria previsione di 18 milioni. Nei dodici mesi precedenti, le unità vendute erano state 11,5 milioni. Gli ultimi due trimestri sono stati da record: sono state 6.3 milioni le PS5 distribuite dal primo gennaio al 31 marzo 2023, per quello che è stato il secondo miglior trimestre di sempre per l'iconica console di Sony. Il secondo perché il primo è stato quello precedente: da ottobre a dicembre 2022.

Nel 2022, la divisione giochi del colosso giapponese è stata uno dei suoi maggiori motori di profitto, portando un utile operativo di 250 miliardi di yen. E per l'anno in corso, Sony prevede che l’utile operativo per la sua attività di gioco sarà di 270 miliardi di yen.

Bene anche il settore dei semiconduttori. Sony, infatti, produce e vende chip per sensori di immagine che vanno negli smartphone e in altri prodotti per fotocamere. E questa divisione ha visto i profitti salire del 36% su base annua a 212,2 miliardi di yen nell’anno fiscale appena chiuso.