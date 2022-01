Sony, il suv elettrico Vision S 02 debutta al CES 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sony ritorna nel mondo delle auto e lo fa con la nuova Vision S 02, presentata al CES di Las Vegas in programma dal 5 all'8 gennaio 2022. Dopo la Vision S 01 presentata alla precedente edizione del Consumer Electronics Show, Sony allarga l'offerta con un nuovo suv elettrico a 7 posti. Se in passato Sony aveva annunciato di non voler produrre auto ma realizzare tecnologie legate all'automobile, ora la situazione sembra cambiata come dimostra la nascita di Sony Mobility, creata per esplorare un possibile ingresso nel segmento dei veicoli elettrici.

Sony Vision S 02

Nel dettaglio la nuova Sony Vision S 02 è lunga 4,9 metri, larga 1,93 m, alta 1,65 m e con un passo di 3,03 metri che anticipa un generoso spazio a bordo per i sette occupanti. Ispirata esteticamente alla Vision S 01, a partire dalle luci a led anteriori, guadagna un'altezza da terra di oltre 15 centimetri grazie alle sospensioni ad aria. A bordo l'intera plancia è caratterizzata da tre schermi da dove gestire tutte le funzioni della vettura e la connettività con tecnologia 5G e aggiornamenti Over the Air. A questo si aggiungono controlli vocali e gestuali e un pacchetto di sistemi di ausilio alla guida con livello 2 di guida autonoma e probabilmente anche superiore.

Loading...

Sony Vision-S 02, tutte le foto del suv elettrico Photogallery5 foto Visualizza

Scheda tecnica

Sul fronte del powertrain la nuova Sony Vision S 02 è spinta da due motori elettrici, uno per ogni asse garantendo così la trazione integrale, in grado di generare una potenza massima di 272 cavalli. Rispetto alla berlina il peso sale di 130 kg, arrivando a 2.480 kg, e la velocità massima scende a 180 km/h.

Bravia Core For Vision-S

Gli altoparlanti del sedile, che creano un campo sonoro tridimensionale, e il servizio di streaming compatibile con “360 Reality Audio” offrono un’esperienza musicale come se i passeggeri fossero circondati dall’esibizione dal vivo di un artista preferito. Inoltre, per offrire un’esperienza cinematografica di alta qualità, il nuovo suv include il servizio video digitale completamente integrato “Bravia Core For Vision-S”. Il servizio consente la riproduzione video condivisa o individuale sullo schermo panoramico anteriore e sui singoli display dei sedili posteriori. Estendendo ulteriormente le possibilità dell’intrattenimento a bordo del veicolo, le capacità di gioco si sono ampliate fino a poter giocare ai giochi PlayStation tramite una connessione remota a una console a casa, oltre alla possibilità di giocare ai giochi in streaming attraverso il cloud.