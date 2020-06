Sophia Amoruso si dimette da ceo di Girlboss. Luci e ombre della 36enne influencer e startupper milionaria Dall’esordio vendendo abiti vintage su ebay alla nascita di Nasty Gal, finita in Chapter 11. Scrive il libro Girlboss, che diventa una serie su Netflix, e fonda l'omonima società multimedia che a dicembre 2019 ha venduto ad Attention Capital. Ora lascia: «L’effetto Covid ha decimato i ricavi» di Alessandro Graziani

(Afp)

L'annuncio delle dimissioni lo ha dato lei stessa, ovviamente con un post su Instagram e poi sugli altri social media. La 36enne imprenditrice, startupper e influencer americana Sophia Amoruso si è dimessa dall'incarico di ceo di Girlboss, la società multimedia Usa che lei stessa aveva fondato nel 2017 e che già nel dicembre 2019 aveva venduto al gruppo Attention Capital per un importo mai rivelato.

Ora, l'effetto pandemia ha decimato i ricavi della società che viveva soprattutto sulla organizzazione di eventi con relative sponsorizzazioni. E la Amoruso ha deciso di lasciare, insieme al management team, dopo aver incassato i proventi della vendita di Girlboss che per sua fortuna si era realizzata a dicembre scorso in era pre Covid.

La carriera

Per la giovane e intraprendente imprenditrice si tratta del secondo colpo fortunato. Nel 2015 aveva lasciato la guida di Nasty Gal, la sua precedente start up digitale finanziata da venture capital ed arrivata a fatturare oltre 100 milioni di euro, che poi nel 2016 era finita in Chapter11 (amministrazione controllata). Ora Amoruso dice che nei suoi piani per il futuro intende dare «priorità più al benessere che alle sue ambizioni». Operazione non impossibile considerato che nella sua pur breve carriera ha guadagnato, a differenza delle società da lei fondate e poi rivendute, svariati milioni di dollari tanto da essere inserita tra le donne più ricche degli Usa.

Ma chi è' Sophia Amoruso e come ha iniziato la sua carriera l'imprenditrice e star di Internet? Nata in California, la giovane ha un percorso di studi non esemplare e una vita familiare irrequieta. Va presto a vivere da sola e per arrivare a fine mese si arrangia con vari lavori precari. Nel 2007, a 23 anni, vive da sola a San Francisco e lavora come receptionist all'Academy of Art University. Quasi per gioco le viene l'idea di lanciare uno store su eBay in cui vendere oggetti e capi vintage che lei stessa va a comprare nei mercatini e poi mette all'asta sulla nota piattaforma online.

L'hobby funziona e la Amoruso, dimostrando un certo talento per il business, comincia a fatturare cifre di un certo rilievo. Ma qui arriva la prima ombra sulla sua pur brillante carriera. Nel 2008 viene bandita da eBay. Le cause non sono state mai davvero chiarite. Lei sostiene di aver abbandonato volontariamente la piattaforma, altri ritengono che avesse commesso una serie di irregolarità a partire dall'inserimento di propri rilanci nelle vendite dei suoi capi.