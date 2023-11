Soplaya, 16 milioni per cambiare l’approvvigionamento digitale dei ristoranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Soplaya, start up che ha sviluppato un innovativo canale digitale di approvvigionamento per i ristoranti italiani, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 12,5 milioni di euro, di cui 11,5 in equity – erogati da Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital), che è stato lead investor dell’operazione, e dagli investitori che avevano partecipato al precedente round (P101, Azimut e Cdp Venture Capital, attraverso il fondo Italia Venture I – e un milione concesso da Intesa San Paolo sotto forma di debito. E con il round da 3,5 milioni di euro chiuso a luglio 2020, la raccolta della foodtech sale ora a 16 milioni di euro complessivi.

Lanciata cinque anni fa dall’idea di quattro ragazzi provenienti dal settore foodtech – l’attuale ceo Mauro Germani assieme a Gian Carlo Cesarin, Ivan Litsvinenka e Davide Marchesi – Soplaya ha effettuato importanti investimenti sia per rafforzare il proprio team, che oggi conta 55 persone, che per automatizzare tutte le fasi della filiera di approvvigionamento alimentare b2b, «dove il 20% del valore va perso a causa di inefficienze nella distribuzione», spiegano dalla società.

Loading...

In sostanza Soplay opera come grossista digitale per i ristoranti, fornendo un facile accesso a una nuova gamma di prodotti artigianali, locali o di nicchia, così come a food brand di largo consumo, e offrendo ai ristoratori la possibilità aggregare tutti gli ordini in un’unica consegna tramite la sua app, i suoi 3 hub logistici e la sua flotta di mezzi refrigerati.

Ad oggi ha effettuato oltre 100mila consegne, fornendo più di un milione di prodotti a più di 2mila tra ristoranti, bar e hotel in 15 città italiane. Di fatto, «Soplaya democratizza l’accesso alla filiera alimentare B2B per tutti i produttori, grandi e piccoli, evitando qualsiasi investimento in vendite, logistica, consegne, ordini, pagamenti e gestione delle fatture. Non è un semplice marketplace – si legge in una nota – ma uno strumento completo che consente a chef e ristoratori di avere pieno controllo dei propri dati di acquisto, creare elenchi di prodotti per i menù, effettuare ordini con un solo click, ricevere suggerimenti personalizzati sui prodotti e ricevere notifiche di consegna precise al minuto. Grazie alla propria tecnologia e alla rete di hub logistici, Soplaya è in grado di servire migliaia di prodotti da oltre 300 fornitori a centinaia di clienti ogni giorno in 24 ore, senza spese di consegna».

«Immagino un futuro in cui anche i ristoranti indipendenti e le catene medio-piccole abbiano accesso a consegne rapide ed efficienti e a ingredienti di qualità a prezzi trasparenti ed equi, indipendentemente dalle loro dimensioni o capacità di negoziazione – afferma Mauro Germani, ceo di Soplaya –. Credo che la tecnologia e l’automazione, applicate a ogni fase della filiera di approvvigionamento dei ristoranti, ne miglioreranno radicalmente la trasparenza, l’efficienza e la sostenibilità, generando per tutti i ristoranti sia risparmi di tempo che riduzione dei costi che precedentemente erano accessibili solo ai colossi dell’hospitality. L’applicazione dell’IA nella gestione delle attività e nella previsione della domanda sarà una delle grandi novità di cui beneficeranno nei prossimi anni i ristoranti e fornitori con cui collaboriamo».