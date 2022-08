Sopra i 48 villaggi vertiginosi di Zagorochoria

Case in pietra, stradine lastricate di ciottoli, tetti dalle tegole grigie caratterizzano i villaggi montani di Zagorochoria, in particolare quelli di Papigo, Monodendri e Aristi. Per ritrovare lo spirito ellenico più puro e tradizionale, fuggire la folla delle isole in agosto, bisogna proprio raggiungere Ioànnina, in Epiro, e poi salire a un ‘altitudine intorno ai mille metri in quella che è la Riserva Naturale di Vikos-Aoos: la spettacolare Gola di Vikos e il Monastero di Agia Paraskevi fanno venire i brividi.

