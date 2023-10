Sopra 50mila euro taglio detrazioni da 260 euro

Nella bozza in entrata del decreto legislativo Irpef-Ires che accompagna la manovra è previsto inoltre poi un taglio lineare di 260 euro alle detrazioni per chi ha un reddito “complessivo superiore a 50.000 euro”. A essere interessati dalla riduzione gli sconti del 19% (la tagliola opera perciò anche sulle detrazioni per la sanità), le erogazioni liberali a favore delle Onlus, dei partiti e del Terzo settore oltre alle detrazioni sui premi per l’assicurazione sulle calamità. Per mantenere la linearità della curva Irpef, poi, la detrazione fissa per i redditi fino a 15mila euro dovrebbe salire da 1.880 euro ai 1.955 già previsti per i pensionati

3/6 5/6 Menu