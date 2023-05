Sopra le onde con il windsurf

Se invece si vuole affrontare il mare senza sentirsi appesi alla vela che sembra un paracadute e ci si vuole affidare a quella tradizionale, si possono affrontare mare e onde con il windsurf. Anche in questo caso le spiagge indicate sono quelle “battute” dagli appassionati di kitesurf.

A Castelsardo da una decina di anni l'associazione sportiva consente di imparare ad andare sul surf, ma anche sul Sup e sul windsurf oltre che kayak. Per gli appassionati lezioni per aspiranti e poi escursioni guidate e iniziative.