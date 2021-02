Sopra Steria lancia il 5G Design Center: un hub virtuale per la digital transformation Il nuovo laboratorio della multinazionale francese, con sette sedi in Italia, coinvolge 4mila esperti multidisciplinari in tutto il mondo

Il 5G – la tecnologia rivoluzionaria che avrà un enorme impatto su tutti i settori industriali – è ormai alle porte e le aziende pubbliche e private si preparano a fare i conti con questa nuova realtà. Non tutte, tuttavia, sono pronte ed è per questo che Sopra Steria – multinazionale francese dei servizi digitali con sette sedi e circa mille dipendenti in Italia – ha deciso di lanciare un Design Center virtuale dedicato proprio al 5G.

Una sorta di laboratorio virtuale internazionale con 4mila esperti multidisciplinari dedicati all’accelerazione e implementazione, tra i propri partner pubblici e privati, di questa tecnologia e delle possibilità che mette a disposizione.

Con questo hub virtuale Sopra Steria intende sviluppare ulteriormente l’offerta del gruppo in relazione al 5G, facendo leva sulle proprie competenze e su quelle dei partner. Nello specifico attraverso Sopra Steria Next, il brand del gruppo dedicato alla consulenza sulla trasformazione digitale, che si occupa di individuare programmi di trasformazione, di dare supporto alla loro governance e di assistere il management del cambiamento.

«La nostra strategia si sviluppa attorno a un approccio end-to-end, specifico per ogni settore d’industria, per accelerare la trasformazione digitale degli ecosistemi in cui operiamo, integrando le capacità del 5G nei business dei nostri consumatori – spiega Vincent Paris, ceo di Sopra Steria –. Il nostro 5G Design Center è parte di questo approccio e rafforza la nostra offerta a supporto delle organizzazioni per far leva sulle tecnologie come veicolo per la trasformazione».

Quella del 5G è una partita cruciale: «La combinazione del 5G con il Cloud sarà protagonista nei prossimi dieci anni – aggiunge Stefania Pompili, ceo di Sopra Steria –. Rappresenta un nuovo livello della digital transformation e accelera la transizione verso la sostenibilità. Con il 5G Design Center vogliamo offrire ai nostri partner uno strumento ulteriore per affrontare le sfide strategiche dei mercati di riferimento».