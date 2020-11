Sorgenia: le offerte luce e gas che rispettano l'ambiente

Il mondo sta profondamente cambiando. L'attenzione verso le tematiche ambientali non è più un'opzione, è ormai diventata una scelta obbligata. Il rispetto dell'ambiente inizia dalle nostre abitudini quotidiane, piccoli gesti capaci di produrre risultati enormi se proiettati su larga scala. Anche in materia di consumo energetico.



Questo si traduce in una duplice necessità: da un lato l'ottimizzazione dei consumi di energia, fondamentale per evitare inutili sprechi, dall'altro un processo di transizione che porti a produrre sempre più energia da fonti rinnovabili, accantonando definitivamente l'uso di combustibili fossili.



Questo, in estrema sintesi, è anche il principio che ha spinto Sorgenia a diventare la prima digital energy company italiana con un carattere “green”. Una società energetica che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e cittadini nella delicata transizione da un'economia basata sui carburanti fossili verso una sostenibile.



Un ecosistema dove le energie rinnovabili giochino un ruolo chiave nella vita delle persone e permettano di regolare il delicato equilibrio tra esigenza di sviluppo e salvaguardia del clima.



Ottimizzare i consumi di energia

Il primo, fondamentale, passo è quello di ottimizzare il consumo di energia limitando gli sprechi che, inevitabilmente, producono inutili quanto dannosi effetti sull'ambiente. Si tratta di piccole accortezze che possono essere applicate da ciascuno di noi nel “vivere quotidiano”, con effetti importanti sia in termini di risparmio in bolletta sia di impatto sull'ambiente che ci circonda.



Per esempio, in inverno è sufficiente ridurre di un solo grado la temperatura del riscaldamento della propria abitazione per ottenere un immediato beneficio in bolletta e, di conseguenza, anche ridurre le emissioni nell'ambiente. Allo stesso modo è fondamentale controllare di avere un impianto efficiente e funzionale, per esempio evitando di coprire i termosifoni e regolando le valvole in modo da ottimizzare i consumi.



Lo stesso discorso vale per l'energia elettrica. Anche in questo caso è possibile partire da principi tanto semplici quanto efficaci. In fase di acquisto degli elettrodomestici è buona norma verificare la classe energetica, evitando di scegliere prodotti che prevedano un consumo eccessivo. Allo stesso tempo, bisognerebbe anche evitare di tenere gli elettrodomestici in stand by, preferire l'uso di lampade a led e staccare i caricabatterie dei nostri dispositivi quando non utilizzati.



Come abbiamo detto, si tratta di piccoli gesti che non comportano alcun sacrificio ma che, se applicati con costanza nel nostro quotidiano, possono produrre effetti molto importanti.



Il risparmio energetico

Tutti noi abbiamo il dovere di prenderci cura dell'ambiente. Diffondere il più possibile questa cultura green è una delle prerogative di Sorgenia che da sempre si impegna ogni giorno per trasformare la relazione dei clienti con l'energia, rendendola più sostenibile, personale e condivisa.



Ma c'è molto di più. Attraverso la nuova app MySorgenia viene coinvolta l'intera community dei clienti in azioni capaci di ridurre l'impatto sull'ambiente. L'applicazione completamente riprogettata, infatti, permette non solo di accedere ai servizi di Sorgenia in modo semplice e veloce ma anche di poter produrre azioni concrete. Una su tutte: calcolare il proprio “carbon footprint”, ossia l'impatto che si ha sull'ambiente, rispondendo a semplici domande sul proprio stile di vita.



Sorgenia promuove la sensibilizzazione sui temi ambientali anche con il programma di loyalty “Greeners” che, attraverso una raccolta punti, mette a disposizione degli iscritti premi sostenibili: si può scegliere di piantare alberi e diminuire il proprio impatto di CO2, oppure di aiutare famiglie in grave difficoltà donando acqua o, ancora, di contribuire ad azioni per la tutela delle specie a rischio di estinzione.



Sorgenia Green Solutions, nata lo scorso anno, è la società del gruppo che, attraverso un sapiente uso di energie rinnovabili e digitali, si pone l'obiettivo di velocizzare la transizione verso un'economia più sostenibile e a misura di “persona”, offrendo a famiglie e imprese soluzioni capaci di incentivare l'autoproduzione da fonti rinnovabili. Un processo, questo, che porterà a breve i consumatori a diventare protagonisti consapevoli della produzione energetica.



La proposta di Sorgenia: Next Energy e Next Energy Ventiquattro

La grande attenzione di Sorgenia per il benessere del consumatore e dell'ambiente è evidente anche nelle offerte per la fornitura di gas e luce. Con Next Energy è possibile ottenere un duplice vantaggio: da un lato si può risparmiare sulle bollette grazie a tariffe Luce e Gas estremamente convenienti, dall'altro si ha a disposizione solo energia green.



Next Energy Ventiquattro assicura tutti i vantaggi dell'offerta base di Sorgenia, con la possibilità di bloccare il prezzo per 24 mesi e di avere sconti fedeltà progressivi, in funzione della permanenza in casa Sorgenia.



Attraverso l'app, è possibile tenere sotto controllo in qualsiasi momento i consumi e verificare la spesa mensile, accedendo alle molte iniziative per accumulare punti. Inoltre con i servizi aggiuntivi Digital Energy Lab, gratis per 24 mesi con Next Energy Ventiquattro, è possibile monitorare i propri consumi in modo dettagliato così da poterli ridurre, evitando inutili sprechi.



Sul sito ufficiale di Sorgenia è anche disponibile un calcolatore che permette di effettuare una simulazione di consumi così da poter calcolare un preventivo per la fornitura di energia e ottimizzarne il costo.



