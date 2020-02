Sorgenia, al via lo sharing di elettriche tra i dipendenti con piattaforma GaiaGo di Danilo Loda

1' di lettura

Sorgenia e GaiaGo hanno siglato una partnership che prevede l'introduzione di un nuovo progetto di e-mobility condivisa in azienda, lanciato lo scorso mese di gennaio. In pratica i dipendenti di Sorgenia possono utilizzare 3 auto elettriche per la loro mobilità.

Il numero di veicoli è stato scelto in base al calcolo delle ore che i dipendenti Sorgenia passano al di fuori dell'azienda per espletare le proprie mansioni.

In questo modo la digital energy company evita sprechi inutili, consente di diminuire il traffico e di conseguenza le emissioni di C02, come vuole la visione che Sorgenia ha dell'energia, ovvero sostenibile, digitale e condivisa.

Le auto possono essere prenotate, e quindi utilizzate (se libere) accedendo alla piattaforma digitale, proposta sotto forma di app, sviluppata da GaiaGo. Dalla stessa app, i dipendenti di Sorgenia possono pianificare i propri spostamenti, verificare il numero di km percorsi e quanta C02 è stata risparmiata all'ambiente utilizzando l'auto elettrica. La ricarica si potrà effettuare in una serie di colonnine istallate da Sorgenia a disposizione gratuitamente di chiunque utilizzi un'auto elettrica.