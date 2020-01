Soros (con un miliardo) lancia una rete globale per le università

L’appello ai finanziatori per una «società aperta e libera»

«Cerchiamo partner che guardino lontano e che si sentano responsabili del futuro della nostra civiltà, persone ispirate dagli obiettivi di Osun e che vogliano partecipare alla sua realizzazione», ha aggiunto il finanziere nato a Budapest nel 1930, emigrato a Londra nel 1947 e poi diventato cittadino americano.

Central European University e Bard College sono, con George Soros e Open Society Foundations, i cofondatori di Osun e gestiranno la rete che già comprende università, centri di ricerca e think tank in America, Europa, Africa e Asia.

«Da soli non siamo in grado di costruire una rete globale - ha spiegato Soros - auspico che si uniscano a noi tutti coloro che condividono questa visione, per trasformarla in una realtà». Per Leon Botstein, presidente di Bard College: «Osun è l’iniziativa più trasformativa nel settore dell’istruzione superiore che abbia visto in tutta la mia carriera. Stimolerà partnership solide e diversificate, e l’innovazione, promuovendo l’indagine critica, la ricerca e l’erogazione di borse di studio a livello internazionale».

Le accuse a Trump e alla Cina

Soros si è detto preoccupato per il numero sempre più ampio di governi autoritari nel mondo e a Davos ha criticato duramente Trump e definendolo «un imbroglione che vuole che il mondo giri attorno a lui» con «un narcisismo ormai diventato patologico, una vera malattia maligna». Trump avrebbe inoltre la colpa di avere «surriscladato un’economia già in espansione che non potrà bollire ancora a lungo». Mentre per Soros, il presidente cinese Xi Jinping è pronto a sfruttare le debolezze di Trump e usare le tecnologie per i suoi fini.

La speranza nei giovani e nelle città

«Le sardine contro l’aspirante dittatore dell’Italia Salvini - ha detto Soros - sono tra i motivi di speranza per la sopravvivenza delle società aperte. E sono la variante italiana di una tendenza guidata dai giovani in tutto il mondo, come abbiamo visto a Hong Kong». E un’altra forza costruttiva - sempre secondo Soros - può venire dai sindaci delle maggiori città che soprattutto in Europa collaborano su temi fondamentali come il cambiamento climatico e le migrazioni interne.