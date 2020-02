Soros contro Zuckerberg: «Aiuta Trump»

Moderatore neutrale?

Il finanziare e filantropo nega che Facebook sia un «moderatore neutrale» oppure una semplice «piattaforma»; sostiene che è un editore a tutti gli effetti e come tale deve ritenersi responsabile. Così la sua decisione di «non richiedere controlli fattuali sulle pubblicità politiche dei candidati nel 2020 ha spalancato le porte a dichiarazioni false, manipolate, estremiste e incendiarie», con contenuti del genere «premiati dal piazzamento» nell’ambito di Facebook e dalla loro promozione se viene incontro agli standard degli «algoritmi quando si tratta di popolarità e engagement».

Soros lamenta anche la scelta di assumere un personaggio della destra americana, prelevato da Fox, per gestire servizi di news di Fb. A gennaio l’azienda ha chiamato dal network Tv la producer Jennifer Williams per occuparsi in particolare di strategia editoriale nei video.

Facebook, insiste Soros, si trincera dietro la legge - in particolare la Section 230 del Communications Decency Act - che protegge i social media da responsabilità legali per diffamazione e altri accuse. Facebook può quindi mettere in circolazione contenuto «apertamente falso e viziato da parte di candidati senza assumersi alcuna responsabilità».

Soros conclude il suo j’accuse suggerendo che Zuckerberg e Trump sanno che i loro interessi sono «allineati», il presidente per il desiderio di vincere le elezioni e il chief executive per quello di «fare soldi». E ricorda come questa «relazione speciale» sarebbe nata nel 2016, quando Facebook fornì a Trump la possibilità di cooperare con il proprio staff per ottimizzare piani pubblicitari, una chance respinta invece dal candidato democratico di allora Hillary Clinton. Il capo della strategia di social media per Trump, Brad Pascale, ha riconosciuto il vantaggio che l’uso di Facebook ha rappresentato per Trump.

Stretta Google su spot elettorali contro Fake News

Il discusso incontro alla Casa Bianca

Di recente Trump e Zuckerberg hanno avuto anche un discusso incontro alla Casa Bianca dal quale non è trapelato molto, tranne la simpatia espressa da Trump per la performance dell’azienda. Facebook è finito sotto tiro non solo per la diffusione di contenuti pro-Trump, ma anche per l’eccessivo laissez faire all’aggressività su social media tra rivali candidati democratici, in particolare da parte di sostenitori di Bernie Sanders nei confronti di avversari alle primarie del partito.

Soros ricorda infine che Facebook è al centro di polemiche ancora più gravi dell’essersi prestata a manipolazioni elettorali negli Usa o in Occidente. A Myanmar i militari hanno usato il social network per incitare l’odio nei confronti della minoranza islamica dei Rohingya, una tragedia che potrebbe essere definita genocidio dalla Corte internazionale dell’Aja.

