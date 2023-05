Soros vende Tesla e Musk lo attacca: «Mi ricorda Magneto, odia l’umanità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Elon Musk contro George Soros. Il ceo di Tesla e proprietario di Twitter ha scritto una serie di messaggi contro l’investitore statunitense, senza fornire una spiegazione. Tutto è iniziato dal tweet «Soros mi ricorda Magneto», ovvero il mutante e antieroe della Marvel (fu creato da Stan Lee e Jack Kirby) sopravvissuto all’Olocausto che «lotta per aiutare i mutanti a sostituire gli umani come specie dominante», secondo la descrizione ufficiale del personaggio. Rispondendo poi alle critiche al suo tweet, Musk ha scritto che Soros, spesso obiettivo delle teorie del complotto antisemite, «odia l’umanità e vuole erodere la struttura stessa della civiltà». I commenti sono stati scritti tre giorni dopo la notizia sulla vendita da parte del fondo d’investimento di Soros di tutte le azioni Tesla.



Riassetto dell’intero portafoglio

La società di investimento di George Soros in realtà non ha tagliato solo la partecipazione in Tesla ma anche in un altro produttore Usa di auto elettriche, Rivian Automotive, che ha accusato un calo delle azioni del 90%. Soros Fund Management ha venduto circa 10,8 milioni di azioni Rivian nel primo trimestre, riducendo il valore di mercato della partecipazione a 55,4 milioni di dollari, secondo un deposito normativo di venerdì 12 maggio. I restanti 3,6 milioni di azioni rappresentano circa l’1,1% del portafoglio azionario statunitense di circa 5 miliardi di dollari di Soros, che è sceso di circa 687 milioni di dollari nel primo trimestre.



La società, che ha sede a New York, ha venduto poi l’intera quota, piuttosto esigua, di 16 milioni di dollari in Tesla (che capitalizza oltre 500 miliardi), dopo gli acquisti del secondo trimestre 2022. Sorso ha tagliato altre posizioni legate alla tecnologia, comprese le partecipazioni in Alphabet, Amazon, Salesforce e Intuit.

Soros, 92 anni, ha un patrimonio netto stimato in 8,5 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. La maggior parte dei beni della sua azienda appartiene alle fondazioni piuttosto che alla famiglia.