Sorpasso storico nella pubblicità:la raccolta web batte la televisione

«Se uno mi chiede se sono preoccupato, rispondo di no. È uno scenario già considerato», afferma al Sole 24 Ore Matteo Cardani, presidente Fcp-Assotv (le concessionarie del mondo Tv). «A nostro avviso quel che va delineandosi è un maggior bipolarismo, con una complementarietà fra i due mezzi visto che il web si rivolge molto a una fascia di investimenti piccoli e medi che non accedono al mezzo Tv. Certo – puntualizza Cardani – a me piacerebbe che si giocasse su un level playing field. Il mercato televisivo è perfettamente tracciabile. Così non è per gli Ott di cui non sappiamo nulla se non stime da parte di Nielsen».

Precisazione d’obbligo: per certificare il 2020 come l’anno del sorpasso occorre ovviamente attendere il dato di dicembre, mese che per la Tv, stando alle valutazioni degli operatori, sarebbe andato molto bene. Positivo il finale d’anno lo sarebbe stato comunque anche per il digital.

Quindi tutto fa pensare che il ranking dei primi 11 mesi si confermerà per tutto il 2020, anno dominato dall’emergenza Covid che ha sparigliato le carte sul tavolo. Ne sa qualcosa l’out-of-home, come il cinema o anche la radio che negli 11 mesi ha perso il 26% stretta da lockdown e mobilità ridotta da un lato e dall’altro dalla concorrenza con web e soprattutto con una Tv che ha fatto valere le sue audience stellari oltre a un abbassamento delle tariffe per fronteggiare i momenti più bui dell’anno.

«Nella primavera dello scorso anno – spiega Luca Vergani, ceo Wavemaker Italia, azienda che fa capo a GroupM – tutte le concessionarie hanno usato la leva della scontistica per attrarre investimenti. Nell’ultimo periodo dell’anno però no. Il mercato è stato più effervescente del previsto». Da osservare ora «è la reazione a forme nuove come l’addressable Tv o la digital radio. Non penso che nel breve possano spostare il trend vista la differente velocità di web e Tv. Ma credo che potrebbero rappresentare elementi di crescita per i mezzi “tradizionali” da non trascurare».

Quanto agli Ott, Valentino Cagnetta, ceo di Media Italia – il centro media del Gruppo Armando Testa – sottolinea che «stiamo parlando di realtà che non rilasciano dati. A ogni modo, quel che riscontriamo sul mercato è che l’investimento web ha un appeal particolare nelle società medie e piccole e difficilmente questa tendenza non proseguirà in un mercato in cui peraltro occorrerà capire quando e come tornerà a muoversi la raccolta su out-of-home o cinema. Nel 2020 si sono praticamente fermate».