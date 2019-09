Sorpresa: le emissioni di CO2 crescono (mentre il Pil scende)

Per dimensioni, le maggiori emissioni sono quelle del gasolio per trasporti (oltre 64mila tonnellate, in calo del -0,6%) e l’uso domestico del metano (oltre 57mila tonnellate di emissioni, in calo del -0,6%).

Le emissioni totali del trimestre sono stimate in 425.787 tonnellate, +0,8%.

Il commento di Rossella Muroni

«Siamo riusciti nella non facile e sconfortante impresa di raggiungere un inedito disaccoppiamento tra emissioni ed economia, con la crescita che va giù e i gas a effetto serra che salgono. Basta questo dato per dire quanto sia urgente agire, avviare un Green new deal e rivedere al rialzo gli impegni del nostro Piano energia e clima», commenta la deputata di LeU Rossella Muroni, ecologista già presidente della Legambiente.

L’appello degli scienziati

«Battiamoci per almeno il 55% di riduzione delle emissioni dei gas serra entro il 2030». È l’appello lanciato dagli ambientalisti tra i cui promotori ci sono Massimo Scalia del Cirps, Aurelio Angelini presidente Cnesa2030-Unesco, Ermete Realacci presidente di Symbola, Gianni Silvestrini direttore scientifico Kyoto Club.