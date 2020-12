Sorpresa: l’Italia diventa più sexy per gli investitori, ma timori sul post-Covid Lo svela il sondaggio tra gli investitori internazionali realizzato da Aibe e Censis: ora la partita è tutta sulla ripresa post-pandemia di Morya Longo

(lisheng2121 - stock.adobe.com)

Lo svela il sondaggio tra gli investitori internazionali realizzato da Aibe e Censis: ora la partita è tutta sulla ripresa post-pandemia

3' di lettura

Guido Rosa, presidente dell’Aibe (Associazione banche estere in Italia) la definisce una «nebbia», calata in quest’anomalo anno di Covid. È quella che impedisce agli investitori di guardare alle vere condizioni economiche dei Paesi. Italia inclusa. Così gli investitori hanno sospeso il giudizio, in attesa del dopo-Covid e di capire come l’Italia saprà ripartire anche con l’aiuto dei fondi europei. «Traspare un certo grado attendismo nei confronti dell’Italia come Paese di destinazione degli investimenti esteri nella prospettiva, e nella speranza, che il Paese sappia affrontare la “nuova normalità”, una volta sconfitta la pandemia», osserva Rosa.

È questo il modo migliore per leggere i dati della rilevazione realizzata da Aibe con la collaborazione del Censis, con cui è stata sondata l’opinione degli investitori internazionali (sia industriali sia finanziari) sulla situazione nel nostro Paese a seguito della pandemia. Così nella rilevazione 2020 l’Italia mostra una maggiore attrattività per gli investitori esteri rispetto al 2019: l’Aibe-Index, l’indice sintetico che misura appunto l’attrattività del sistema-Italia, è infatti in moderato aumento rispetto alla rilevazione del 2019 a 44,4 (+3,5%), ma rimane abbondantemente sotto la sufficienza (l’indice va da zero a 100). Ma si tratta di un giudizio sospeso. Nella «nebbia», appunto. La partita vera si gioca sul post-Covid. Sulla ripresa. Sulla “nuova normalità”.

Loading...

Cosa allontana gli investitori esteri

I motivi per cui l’Italia, pur in lieve miglioramento, resta poco attraente per gli investitori internazionali (la ricerca è condotta sia tra quelli finanziari sia tra aziende estere che investono nel nostro Paese) sono quelli di sempre. E il sondaggio Aibe-Censis li elenca uno a uno: il carico fiscale (con un indice di attrattività di 4,32 su 10), i tempi della giustizia civile (4,19 su 10), il carico normativo e burocratico (3,58 su 10), il livello di corruzione del sistema (4,68 su 10) e la certezza del quadro normativo (4,71 su 10). Insomma: i mali di sempre.

Secondo gli investitori intervistati, dunque, l’Italia deve mettere mano a tutti quei fattori che non solo appaiono disincentivanti nelle decisioni di investire in Italia, ma che rischiano di condizionare pesantemente le possibilità di ripresa dei prossimi anni, una volta finita la crisi pandemica. Le priorità sono il carico fiscale (56,1% delle risposte), il carico normativo e burocratico (56,1%), i tempi della giustizia civile (29,8%). Certezza del quadro normativo, costo del lavoro e flessibilità del mercato del lavoro raccolgono in ogni caso quote di risposte superiori al 20%.

Gli effetti della pandemia

Se si guarda agli effetti del Covid sull’economia e sull’attrattività del sistema-Italia, l’esito del sondaggio è per certi versi rassicurante: la comunità finanziaria internazionale non teme una caduta di appeal dell'Italia come Paese di destinazione degli investimenti esteri, pur prevedendo un moderato deflusso di capitali nel breve-medio termine secondo una logica precauzionale e in attesa di valutare in maniera più chiara gli effetti della seconda ondata attualmente in corso (50,0% del panel). Per il 23,2% degli intervistati ci si potrebbe addirittura aspettare un moderato afflusso di capitali, soprattutto verso quei settori produttivi che hanno registrato una forte domanda interna proprio in conseguenza della pandemia, come il farmaceutico, gli apparecchi medicali, la distribuzione alimentare.