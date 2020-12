Sorteggi Champions, la Juve trova il Porto. Atalanta e Lazio con Real e Bayern In Europa League il Milan si ritrova davanti la Stella Rossa. Napoli di nuovo in Spagna con il Granada, Roma contro i portoghesi del Braga

I sorteggi Uefa di Nyon (Afp)

In Europa League il Milan si ritrova davanti la Stella Rossa. Napoli di nuovo in Spagna con il Granada, Roma contro i portoghesi del Braga

1' di lettura

Se guardiamo alla Champions, urna severa per Atalanta e Lazio, benevola per la Juventus. In Europa League, invece, bene la Roma, già più impegnativi i match di Napoli e Milan. I sorteggi Uefa di Nyon hanno sentenziato sul destino delle sei squadre italiane ancora impegnate in Europa. Peggio di tutte è andata all’Atalanta che, agli ottavi di finale di Champions League, dovrà vedersela con il Real Madrid. Percorso in salita anche per la Lazio che trova il Bayern Monaco, la squadra più titolata della Bundesliga. Già più fattibile l’impegno della Juve che dovrà vedersela con il Porto.

È ancora Barcellona-Psg

Nelle altre sfide valide per gli ottavi di finale della Champions League (andata 16-17 e 23-24 febbraio, ritorno 9-10 e 16-17 marzo) spiccano le sfide fra Lipsia e Liverpoool, Barcellona e Paris Saint-Germain. I tedeschi del Borussia Moenchengladbach se la vedranno contro il Manchester City, e l’Atletico Madrid affronterà il Chelsea. Siviglia-Borussia Dortmund chiude il programma.

Loading...

Milan-Stella Rossa, come nell’88-89

Quanto all’Europa League, il Milan pesca la Stella Rossa. Al Marakana di Belgrado non c’è mai niente di scontato, ma il ricordo degli appassionati va subito al quel fortunato incontro con nebbia degli ottavi di Coppa Campioni 1988-89 che spianò ai rossoneri la strada per il primo trofeo internazionale dell’era Berlusconi. Il Napoli, reduce dall’1-1 casalingo con la Real Sociedad, insiste con la Spagna: stavolta ai 16esimi avrà di fronte il Granada. Alla Roma toccano invece i portoghesi del Braga.