Primo sorteggio Champions annullato, «errore tecnico». Real: faremo azione contro Uefa. Nel secondo: Inter-Liverpool, Villarreal-Juve

Il sorteggio degli ottavi di Champions è stato annullato dall’Uefa. «In seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore esterno che indica quali squadre non possono giocare tra di loro - è il tweet dell’Uefa - si è verificato un errore nel sorteggio di Champions League. Di conseguenza il sorteggio è stato dichiarato nullo e verrà interamente rifatto alle ore 15». L’Uefa ha preso questa decisione dopo che l’Atletico Madrid aveva presentato ricorso sul sorteggio degli ottavi di Champions.

Si era infatti verificata una situazione caotica, a causa del problema con un fornitore esterno spiegato dalla confederazione europea col suo tweet, a causa del quale il segretario generale Giorgio Marchetti e gli organizzatori si erano dimenticati di inserire la pallina del Manchester United nell’urna del sorteggio dei possibili rivali dei ’Colchoneros’, nonostante fosse una potenziale avversaria. Un errore, di cui anche gli inglesi di Sky Sports avevano chiesto spiegazioni in un briefing post-sorteggio, legato anche a quello precedente con lo United sorteggiato come avversario del Villarreal (eventualità impossibile visto che le squadre si erano affrontate nella fase a gironi) salvo poi essere rimossi (con il Villarreal che è stato successivamente accoppiato al City).

I risultati del secondo sorteggio

Questi i risultati del secondo sorteggio, iniziato alle 15:

- Salzburg vs Bayern

- Sporting Lisbona vs Manchester City

- Benfica vs Ajax

- Chelsea vs Lille

- Atlético Madrid vs Manchester United

- Paris S.G. vs Real Madrid

- Villarreal vs Juventus

- Inter vs Liverpool

Real Madrid: non va bene, faremo azione contro Uefa

Ma la ripetizione del sorteggio non sta bene agli spagnoli del Real Madrid, che ha preannunciato un’azione contro l’Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo sorteggio di Champions, che negli ottavi aveva accoppiato le ’merengues’ con il Benfica. Il club 13 volte campione d’Europa fa infatti notare che l’errore che ha determinato l’annullamento del sorteggio si è verificato dopo che Benfica e Real erano stati accoppiati e sostiene che quindi questa doppia sfida, la prima determinata dalle urne, vada ritenuta ’valida’. Lo riferiscono Cadena Cope e altri media spagnoli.