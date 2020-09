Soru: «Tiscali, dall’intesa con Tim risparmi per 15 milioni di euro all’anno» Semestrale in rosso, ma in miglioramento per tiscali che conferma, come da piano industriale, di puntare al break even nel 2021 con utile nel 2022. L’intervista all’amministratore delegato Renato Soru che parla di risparmi a regime grazie all’intesa con Tim per 15 milioni l’anno. E tifa per una società unica della rete di Andrea Biondi

(IMAGOECONOMICA)

Semestrale in rosso, ma in miglioramento per tiscali che conferma, come da piano industriale, di puntare al break even nel 2021 con utile nel 2022. L’intervista all’amministratore delegato Renato Soru che parla di risparmi a regime grazie all’intesa con Tim per 15 milioni l’anno. E tifa per una società unica della rete

3' di lettura

«Un anno fa Tiscali era una società che sostanzialmente non produceva margini, con un Ebitda di 1,3 milioni al netto delle poste non ricorrenti. Oggi siamo saliti a 7,3 milioni».

Per Renato Soru, ad Tiscali, la società «ha ripreso a crescere, nel secondo semestre faremo meglio ed è in grado di stare sul mercato, anche grazie all’accordo con Tim che a regime ci porterà a risparmi di cassa per circa 15 milioni di euro l’anno, fra risparmi sulla rete, sulle singole linee d’accesso e sul costo di attivazione...