Sos liquidità: il Covid-19 affonda i settori già indeboliti

È da un anno che sento questa frase. Ma come si deve fare per riavere i propri soldi?! Io non chiedo nulla allo Stato, né voglio accendere prestiti per poter mantenere in vita la mia piccola azienda, anche perché – soprattutto in una fase come questa – non so se sarò in grado di restituire le somme prestate, voglio soltanto disporre dei miei soldi; adesso mi occorrono per sopravvivere al blocco totale dell’attività! Non è difficile da capire e questa situazione riguarda migliaia di piccole e medie aziende del mio settore e di altri, vedi installatori di caldaie, impianti fotovoltaici eccetera. Non è possibile che non bastino cinque anni per riavere dall’Agenzia delle Entrate i nostri soldi! Vi chiedo cortesemente di evidenziare questo problema affinchè si possa far qualcosa per aiutarci.

Maria Anna Inga

Artisti nella tempesta

Vorrei segnalare la mia posizione, con la convinzione di non essere un caso isolato e anche, forse, di quanto spesso siano vuote le chiacchiere sulla difesa dell’arte che “ci fa grandi nel mondo” I liberi professionisti non sono solo quelli iscritti a un Albo (e sottostanti a regole determinate dal carattere fiduciario del loro operato come avvocati, commercialisti, ecc), ma esistono molti come il sottoscritto; un artista, (in primis pittore) che lavora su commissione con regolare Partita Iva. Ho una microbottega (in affitto) in pieno centro storico a Padova, ovviamente, per il Covid-19, obbligato alla chiusura. Non ho potuto beneficiare dei famosi 600 euro perché pur regolarmente iscritto come libero professionista nella Gestione Separata Inps ho scoperto che ne avrei avuto diritto solo ed esclusivamente come C.C.C. Al di là dell’aspetto contingente della classica lotteria italiana, vorrei sottolineare il fatto che si è voluto da anni abusare della qualifica di “libero professionista” per piegarla a quella di “libero dipendente” (dicasi dipendente molto poco tutelato né garantito) a solo vantaggio della «flessibilità del mercato del lavoro». Chi come il sottoscritto si ostina a fare quel lavoro creativo che ha rappresentato per secoli l’Italia, senza vincoli di dipendenza ma offrendo la sua opera a tutti, per lo Stato Italiano è pressochè inesistente (se non forse dopo morto, se uno era anche bravo perché poi “la cultura fa reddito”). Quando si capirà che la creatività italiana non è fatta solo del design di firma di qualcosa fatto produrre a basso costo in Oriente in milioni di esemplari o di qualche pezzo unico per milionari?

Ma visto che l’argomento è l’ultimo Decreto vorrei più prosaicamente segnalare che avendo come tanti piccoli imprenditori un conto corrente alle Poste non ho neppure l’accesso al finanziamento “Covid” perché le Poste sono in tutto come una banca Privata ma operano con una mentalità Pubblica e quindi si attrezzeranno per questi servizi entro il 3000.

Marco Granzarolo

Effetti cambiari e Covid-19

Sono amministratore unico della Costruzioni 2015 srl con sede nella provincia di Caserta, azienda operante nel settore edile pubblico, sono un vostro lettore quotidiano e considerato tutto quello che far emergere le varie problematiche presenti nel paese, mi sembra doveroso farvi questa domanda e cercare se possibile una risposta, visto che le banche non sanno rispondere....ovvero è stata pubblicata una nota nel quale venivano posticipati i pagamenti ai creditori a mezzo effetti cambiari/assegni al 30 aprile2020, per evitare segnalazioni in Cai, la mia domanda è questa...se noi del settore edile (ma d’altronde un po’) tutti i settori, non stiamo lavorando quindi senza ricavi, come faremo a pagare tali scadenze? Per lo più non è arrivato manco il bonus dei 600 euro né la cassa integrazione ai nostri dipendenti.

Corrado Colella

B&B in cerca dei 600 euro

Il mio è uno sfogo. Vorrei sapere se è giusto che come italiano che paga le tasse sui propri guadagni regolarmente non mi spetti nessuno aiuto, parlo dei 600 euro alle attività (o possessori di partita Iva). Ho un Bed and breakfast in centro a Bologna in forma non imprenditoriale e ho regolarmente aperto una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il comune di Bologna come tutte le altre attività di commercio però non verso contributi Inps,pago tasse sui rifiuti maggiorati essendo una vera attività per lo Stato. Mi potete dire se vi sembra giusta questa cosa?

Roberto Cardellini