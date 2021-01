Sos professionisti, dalle Regioni mutui e bonus per i tirocini La mappa del sostegno locale. Le Regioni puntano su forme di finanziamento a condizioni agevolate di Flavia Landolfi

Il grosso è concentrato sui finanziamenti. Nell’Italia dei ristori, le misure regionali per i professionisti, dagli avvocati ai commercialisti, passando per architetti, ingegneri, medici e consulenti del lavoro, si limitano nella gran parte dei casi ai prestiti per la liquidità. Il tentativo è quello di contenere gli effetti drammatici della pandemia e provare a dare ossigeno alle categorie delle professioni con il ricorso, per esempio, ai finanziamenti agevolati attraverso misure taglia-rate o con tassi di favore. Con le eccezioni della Toscana che corre in aiuti dei tirocinanti, della Puglia che continua a sostenere le attività professionali con un bonus una tantum, e infine del Friuli che già da tempo ha varato un pacchetto di misure strutturali dedicate ai professionisti. Per tutti gli avvisi vale la stessa regola: accedono ai bandi gli studi che ricadono sul territorio regionale.

Al Nord

Ha riaperto lo sportello il bando della Regione Piemonte per il sostegno dei professionisti (e delle imprese) che contraggono finanziamenti per la liquidità. Con una dotazione di 18,2 milioni la misura consiste in un contributo a fondo perduto fino 7.500 euro per abbattere i costi dei mutui con tetto massimo di 100mila euro. In Lombardia è attesa a fine mese la riapertura dello strumento «Credito Adesso Evolution» targato Finlombarda e Pirellone e andata “sold out” nelle edizioni precedenti: si tratta di 270 milioni per la liquidità. Per i professionisti i prestiti concessi attraverso il sistema dei Confidi saranno calibrati tra 18mila e 200mila euro sui quali sarà applicato un contributo in conto interessi del 3 per cento.

La Regione Liguria non ha bandi aperti per i professionisti. Ma nelle prossime settimane è in arrivo la riapertura di due bandi - 10 milioni in tutto - che concede contributi per la digitalizzazione degli studi e per la sanificazione anti-Covid.

In Veneto è accessibile la sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le Pmi aperta anche ai professionisti: le risorse disponibili oggi sono di 41 milioni e sono destinate alle garanzie per ottenere mutui e altre forme di finanziamento.

Infine in Friuli Venezia Giulia la Regione ha da tempo acceso un pacchetto di strumenti di natura strutturale dedicati ai professionisti e quindi senza termini per la presentazione delle domande: si va dall’avvio delle attività, alla formazione passando per la conciliazione della maternità e dei tirocini all’estero.