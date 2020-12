Sospensione dei mutui, sì alla proroga ma restano fuori gli autonomi

Per loro non è arrivata la proroga: le domande inoltrate a Consap a partire da domani non potranno essere accettate. Salvo interventi che consentano di sanare questo problema, che comunque rischiano di lasciare un periodo senza copertura.

Altre cancellazioni

Non è la sola agevolazione che sta per saltare. Fino al 17 dicembre, infatti, non è richiesta la presentazione dell’Isee per accedere al fondo. In assenza di una proroga, si torna alle vecchie regole, che prevedevano un reddito Isee non superiore a 30mila euro.

Si torna alle vecchie regole anche rispetto al tetto massimo dei finanziamenti congelabili: oggi scade anche la regola che prevedeva l’innalzamento da 250mila a 400mila euro. Infine, scade la regola che prevedeva la compatibilità tra Fondo di sospensione e Fondo di garanzia prima casa.