Sospensione patente breve a chi ha pochi punti

Le novità esaminate dal Consiglio dei ministri introdurrebbero la sospensione breve della patente per chi commette violazioni finora non punite anche con la sospensione (o che la comportano esclusivamente in caso di recidiva entro due anni dalla prima violazione): sette giorni per chi ha sulla patente meno di 20 punti, 15 giorni per chi è sotto quota 10.

La mini-sospensione limitata a chi ha pochi punti riguarderebbe trasgressioni come il mancato uso di cinture di sicurezza e seggiolini per bambini, la circolazione contromano e la guida utilizzando apparecchi telefonici senza vivavoce o auricolare o comunque tenendo impegnate le mani.

Si ipotizza, infine, la revoca definitiva della patente di guida per chi reitera le violazioni più pericolose.