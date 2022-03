Sospensione patto di stabilità, la ministra olandese: valuteremo eventuale proroga oltre il 2022

L’ipotesi di un nuovo «Recovery» e la prudenza di Kaag

La signora Kaag ha però messo in luce «il rischio di deviazioni» dagli obiettivi. Secondo il quotidiano francese Le Monde, Bruxelles starebbe lavorando all'ipotesi di un nuovo strumento economico finanziato da debito in comune per rafforzare la Ue dinanzi al nuovo conflitto in Europa (sulla falsariga del NextGenerationEU). «Dobbiamo capire bene l'impatto della crisi attuale, non solo a breve termine ma anche a medio termine – ha detto, cauta, la signora Kaag -. Nel frattempo, esortiamo la Commissione europea a fare un uso ottimale degli strumenti esistenti».

Inoltre, nell'intervista organizzata alla viglia di un discorso che la ministra terrà a Maastricht per celebrare il 30mo anniversario dell'omonimo trattato europeo, la signora Kaag ha voluto spiegare che l'Olanda è «pronta e disposta ad aumentare la pressione sulla Russia», tenuto conto del fatto che l'invasione dell'Ucraina sta mettendo a rischio «la sovranità del paese e la stabilità dell'Europa».

L'Aja non è contraria ad aumentare il numero di banche russe escluse dalla rete interbancaria Swift. «Non è saggio speculare – ha aggiunto – su possibili scenari che implichino una riduzione o una interruzione dell'acquisto di gas russo». Nei prossimi giorni, l'esecutivo comunitario presenterà un rapporto sulla futura politica energetica europea che potrebbe prevedere misure nel campo delle compensazioni economiche, dello stoccaggio di gas, e più in generale in relazione alla transizione climatica. Sul tavolo ci potrebbero essere anche provvedimenti per limitare l'aumento dei prezzi energetici.

La crisi ucraina, con le sue conseguenze politiche e sociali, indurranno forse l'establishment comunitario a rivedere il suo atteggiamento nei confronti di Polonia e Ungheria a proposito del mancato rispetto dello stato di diritto? Ha risposto la ministra: «Siamo consapevoli delle ricadute di questa crisi, in termini di rifugiati e di inflazione (nei paesi dell'Est l'aumento è ormai a due cifre, ndr). Saranno entrambe significanti. Al tempo stesso lo stato di diritto è quanto ci unisce. Le due questioni sono quindi importanti».