Sospesa la rassegna teatrale a Pompei: la Regione Campania ha tagliato i fondi

Doveva essere il giorno della presentazione della rassegna teatrale “Pompeii Theatrum Mundi”, prevista tra giugno e luglio prossimi nel Teatro Grande di Pompei, all’interno dell’area archeologica. Invece Roberto Andò, direttore del Teatro Nazionale di Napoli, che avrebbe dovuto annunciare al Mercadante il programma della rassegna pompeiana ha detto: «La rassegna estiva a Pompei è al momento sospesa». Andò ha riportato: «Con una telefonata del capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania ci è stato cancellato il contributo di due milioni di fondi europei Poc».

Andò: «Una mutilazione, un atto contro il Mezzogiorno»

«Non si tratta di un taglio, ma di una mutilazione – ha aggiunto Andò – Non ci sono state date motivazioni. Solo che i fondi saranno utilizzati per altro».«Abbiamo un dialogo aperto con il ministero della Cultura – ha aggiunto – abbiamo avuto segnali immediati, siamo sicuri che troveremo sponda. Abbiamo informato subito il ministro e il sindaco di Napoli. Questo teatro ha un significato sociale e rappresenta un mondo di lavoratori. Siamo l’unico teatro nazionale del Sud, questo è un atto contro il Mezzogiorno e contro Napoli».

«La sospensione della manifestazione – ha spiegato Andò insieme al vicepresidente vicario Stefania Brancaccio – è stata condivisa con il Consiglio di amministrazione convocato d'urgenza». Una decisione dettata dalla necessità di procedere nei prossimi giorni alla preliminare «messa in sicurezza del bilancio del Teatro, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli qualitativi e quantitativi delle attività richieste dallo status di Teatro Nazionale da parte del Ministero della Cultura». Il timore che serpeggia è quello che il taglio possa mettere in discussione i parametri che consentono al Mercadante-Ridotto-San Ferdinando di essere un teatro nazionale. «Questo contributo era organico dal 2015. Al Nord c’è la possibilità di soccorso dei privati, ma qui gli interlocutori politici sanno che non è così – continua il regista e direttore del Teatro napoletano – C’è solo un piccolo manipolo che investe sul San Carlo. E i fondi europei che transitano attraverso la Regione».

Cancellato il finanziamento di 2 milioni

Il taglio riguarda i fondi per il Teatro Mercadante ed è di 2milioni; per la rassegna estiva pompeiana servono circa 700mila euro per quattro spettacoli tra giugno e luglio. I finanziamenti al teatro comprendono il contributo della legge regionale per un milione e 700mila euro (a cui si aggiungeva il fondo Poc di due milioni cancellato), il Comune di Napoli versa 940mila euro, la città metropolitana un milione, il Mic un milione e 657mila.

Zuchtriegel: Grave danno al Parco archeologico

«La notizia di questa mattina della sospensione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi si profila come un vero e proprio danno per il territorio, oltre a mettere in difficoltà il Parco per aver negato la possibilità di accogliere altri eventi nelle date già impegnate dagli spettacoli», ha dichiarato Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei.