Sospeso il giudice che abusa del ruolo per bloccare l’apertura di un negozio nel suo condominio Dalle visite sistematiche in comune con la pretesa di vedere le carte e fermare i lavori alle “minacce” velate rivolte all’avvocato dell’Unione commercianti: basta per far scattare l’abuso d’ufficio e ledere il prestigio delle toghe di Patrizia Maciocchi

Dalle visite sistematiche in comune con la pretesa di vedere le carte e fermare i lavori alle “minacce” velate rivolte all’avvocato dell’Unione commercianti: basta per far scattare l’abuso d’ufficio e ledere il prestigio delle toghe

2' di lettura

Via libera alla sospensione cautelare dalle funzioni e alla collocazione fuori ruolo, con il solo assegno alimentare, per la toga che dà sfogo al suo rancore e fa sfoggio della sua autorità, per impedire l’apertura di un negozio nel suo condominio. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 2158) respingono il ricorso di un giudice del Tribunale di Milano finito nel mirino del Consiglio superiore della magistratura, oltre che del tribunale ordinario, con l’accusa di aver combattuto una guerra contro un altro condomino, facendo pesare il suo ruolo, ricorrendo alla minaccia e anche alla “lusinga”. Motivo scatenante del conflitto, l’inizio dei lavori di ristrutturazione di locali al piano terra dello stabile, presi in affitto per ospitare un negozio. Ad avviso dei probi viri, l’incolpato si presentava, quasi tutti i giorni in Comune, qualificandosi come giudice del Tribunale di Milano.

La sentenza Visualizza

Le pressioni e gli avvertimenti velati

Loading...

E, forte di questa presentazione, chiamava a raccolta i funzionari addetti alla pratica, insistendo con geometri architetti e ingegneri, perché bloccassero i lavori e gli mostrassero gli atti del procedimento. Tra le contestazioni mosse al ricorrente anche la minaccia rivolta - nel corso di una riunione della Commissione periti ed Esperti della Camera di commercio di Milano di cui era vicepresidente - alla responsabile dei servizi legali dell’Unione Commercianti, rea di aver redatto un parere in favore del “nemico”. Essendo la diretta interessata assente il giudice aveva lanciato un messaggio a chi la sostituiva dicendo: «Che bei pareri che fa il suo capo, brava, brava. Ma è sicura che l’anno prossimo farà ancora questo lavoro?». A quanto pare il lavoro, al contrario, non lo faceva mancare all’ingegnere Ctu nella causa civile che il condominio aveva intentato contro l’aspirante negoziante, nominandolo come tecnico in numerose cause che rientravano nella sua competenza. In un caso il giuramento del Ctu era stato fissato nella stessa data in cui erano previste le operazioni peritali per la controversia condominiale.

Leso il prestigio della magistratura

Ad avviso dell’organo di autogoverno dei giudici era abbastanza per affermare la necessità di adottare nei confronti della toga le misure cautelari della sospensione e della collocazione fuori ruolo, anche in considerazione del fatto che l’atteggiamento dell’incolpato nel tempo non era mai cambiato. Per I probi viri un comportamento tale da ledere il prestigio e la credibilità della funzioni giudiziarie. Interpretate dall’incolpato in modo un po’ distorto.