Sospetti fragili del Fisco? Lo studio al contrattacco

Peraltro, i giudici pescaresi hanno fatto rilevare come la stessa Anc abbia precisato che i compensi professionali stimati devono essere intesi come “suggerimenti” e, dunque, possano essere oggetto di modifica e contrattazione al momento del conferimento dell’incarico, in relazione alla complessità e all’importanza della prestazione da eseguire.

Ne consegue che i dati ricavati dalla tabella riportata degli onorari minimi consigliati da un’associazione di professionisti non fondano, da soli e senza riscontri, una presunzione, trattandosi di un elemento singolo.

Il perimetro dei costi deducibili

In tema invece di oneri dedotti dal professionista, consentendogli di abbattere (a volte, anche in maniera significativa) il proprio reddito imponibile, la Ctp di Cremona, con la sentenza 93/2/17, pronunciandosi proprio sulla legittimità del disconoscimento del costo sostenuto da un professionista per pagare il compenso di sua moglie in qualità di collaboratrice dello studio, ha affermato che l’indeducibilità dei compensi erogati al coniuge - sancita dall’articolo 54, comma 6-bis del Dpr n. 917/86 - non opera nel caso in cui la prestazione lavorativa sia stata erogata nei confronti di un lavoratore autonomo, esercente un’arte o una professione. Il divieto opera, invece, solo nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei collaboratori occasionali.

A CORTO DI PROVE

1 - I movimenti sul conto corrente

In sede di determinazione del reddito di un professionista sulla base delle indagini finanziarie, in assenza di ulteriori elementi è del tutto arbitrario ritenere che i prelevamenti di cospicue somme dal conto corrente siano sinonimo di reddito occulto e che i versamenti sul conto corrente da parte di familiari abbienti rappresentino compensi non dichiarati Cassazione, sentenza 22905/2020