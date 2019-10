Sospetti di manipolazione sul mercato del nickel: un nuovo caso Sumitomo?

La maggior parte degli analisti ha attribuito la fame di nickel alla prossima restrizione dell’export da parte dell’Indonesia, che è stata anticipata a gennaio 2020. Qualcuno individua un fattore rialzista anche nell’aspettativa di maggiori consumi per le batterie in futuro, legati al diffondersi dell’auto elettrica. Ma Citi non può fare a meno di notare che oggi i premi per acquistare metallo fisico (sovrappiù sulle quotazioni Lme) sono crollati ovunque: in Cina addirittura sono andati in negativo per 50-100 dollari, una cosa che non si era mai verificata prima e che in generale è rarissima per i metalli, osserva la banca.

Se davvero ci fosse scarsità di nickel i premi salirebbero o come minimo rimarrebbero stabili, afferma Citi, convinta che ci sia un’alta probabilità di un’inversione di rotta delle quotazioni al Lme.

Sul mercato c’è già stato qualche scossone, di cui la borsa londinese è preoccupata. Le richieste di informazioni inoltrate agli operatori si focalizzano, secondo fonti Reuters, anche sulla seduta di lunedì 14 ottobre, quando poco prima della chiusura delle grida forti vendite hanno fatto crollare del 5% il nickel nel giro di pochi minuti, mentre acquisti ancora più ingenti poco dopo sulla piattaforma elettronica hanno cancellato il ribasso.

L’Lme ha anche puntato il faro sugli strani movimenti delle scorte di borsa: il rapido crollo, che almeno in parte potrebbe essere attribuito al ritiro di metallo da parte di Tsingshan, gigante cinese dell’acciaio inox che si diceva fosse rimasto a corto di nickel l’estate scorsa. Ma di recente hanno cominciato ad esserci anche improvvise, grandi consegne: forse nickel che sta uscendo dai magazzini doganali cinesi, ora che a Shanghai il prezzo più basso che a Londra.

Anche questa in fin dei conti potrebbe essere una forma di speculazione. Si possono guadagnare dai 20 ai 50 dollari per tonnellata acquistando nickel dalle zone franche in Cina per consegnarlo al London Metal Exchange a fronte di contratti per consegna ottobre o novembre, raccontano fonti Bloomberg.